RE 今日價格

RE (RE) 今日實時價格為 NT$ 0.43803，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 RE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.43803 每 RE。

RE 目前市值在 NT$ 69.91M 排名第 #291，流通供應量為 159.60M RE。過去 24 小時內，RE 的交易價格在 NT$ 0.42354（低點）和 NT$ 0.4649（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.9271039540914592，而歷史最低價為 NT$ 12.6102843687050720。

短期表現方面，RE 在過去一小時內波動了 -1.16%，過去7 天內波動了 +13.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 216.54K。

RE（RE）市場資訊

排名 No.291 市值 NT$ 69.91MNT$ 69.91M NT$ 69.91M 成交量（24H） NT$ 216.54KNT$ 216.54K NT$ 216.54K 完全稀釋市值 NT$ 438.03MNT$ 438.03M NT$ 438.03M 流通量 159.60M 159.60M 159.60M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 15.96% 所屬公鏈 ETH

RE 的目前市值為 NT$ 69.91M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 216.54K。RE 的流通量為 159.60M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 438.03M。