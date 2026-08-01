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RE 目前實時價格為 0.43803 TWD。RE 市值為 69,909,588 TWD。追蹤台灣的 RE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！RE 目前實時價格為 0.43803 TWD。RE 市值為 69,909,588 TWD。追蹤台灣的 RE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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RE實時價格 (RE)

1 RE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$14.01376
NT$14.01376NT$14.01376
+0.04%1D
TWD
RE (RE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 04:04:39 (UTC+8)

RE 今日價格

RE (RE) 今日實時價格為 NT$ 0.43803，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 RE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.43803 每 RE。

RE 目前市值在 NT$ 69.91M 排名第 #291，流通供應量為 159.60M RE。過去 24 小時內，RE 的交易價格在 NT$ 0.42354（低點）和 NT$ 0.4649（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.9271039540914592，而歷史最低價為 NT$ 12.6102843687050720

短期表現方面，RE 在過去一小時內波動了 -1.16%，過去7 天內波動了 +13.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 216.54K

RE（RE）市場資訊

No.291

NT$ 69.91M
NT$ 69.91MNT$ 69.91M

NT$ 216.54K
NT$ 216.54KNT$ 216.54K

NT$ 438.03M
NT$ 438.03MNT$ 438.03M

159.60M
159.60M 159.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.96%

ETH

RE 的目前市值為 NT$ 69.91M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 216.54K。RE 的流通量為 159.60M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 438.03M

RE 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.42354
NT$ 0.42354NT$ 0.42354
24H最低價
NT$ 0.4649
NT$ 0.4649NT$ 0.4649
24H最高價

NT$ 0.42354
NT$ 0.42354NT$ 0.42354

NT$ 0.4649
NT$ 0.4649NT$ 0.4649

NT$ 18.9271039540914592
NT$ 18.9271039540914592NT$ 18.9271039540914592

NT$ 12.6102843687050720
NT$ 12.6102843687050720NT$ 12.6102843687050720

-1.16%

+0.04%

+13.63%

+13.63%

RE（RE）價格歷史 TWD

跟蹤 RE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0056033+0.04%
30天NT$ -0.05326-10.85%
60天NT$ +0.33803+338.03%
90天NT$ +0.33803+338.03%
RE 今日價格變化

今天，RE 記錄了 NT$ +0.0056033 (+0.04%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

RE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.05326 (-10.85%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

RE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RE 的變化為 NT$ +0.33803 (+338.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

RE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.33803 (+338.03%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 RE（RE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 RE 價格歷史頁面

RE 分析

本分析利用人工智慧模型評估 RE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

RE 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RE 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

RE_USDT在4小時周期運行於0.4505中枢上方，現價0.45577位於S1與R1之間。價格站穩樞紐點，短期結構偏向多方排列。MA與EMA均線組均呈現買入信號，指標一致性確認上行趨勢維持。MACD形成金叉，快慢線同向發散，動能集中向上釋放。RSI處於中性區域，未出現超買背離，波動率保持平穩。KDJ與StochRSI數值配合布林帶開口狀態，顯示當前交投活躍度適中，無極端情緒干擾。 近端阻力位於R1價位0.4634，距離現價約1.68%，為短期上行首要測試點。下方支撐參考S1價位0.4319，距離現價約5.24%，構成回调緩衝帶。遠端參考R2價位0.482與S2價位0.419，分別界定上下邊界空間。價格若突破R1將打開至R2的通道，跌破S1則回測樞紐0.4505的有效性。關鍵價位分布清晰，多空博弈焦點集中在0.4634與0.4319區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

RE 的價格預測

RE（RE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
RE (RE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，RE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 RE 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 RE 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RE 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 RE

準備好開始使用 RE 了嗎？在 MEXC 購買 RE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 RE 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 RE (RE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，RE 將立即存入您的錢包。
RE (RE) 購買教程

RE 能做什麼？

擁有 RE 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 RE (RE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是RE (RE)

Re Protocol 是一個去中心化平台，它將穩定幣資金透過持牌保險公司投入完全抵押的再保險合約。用戶將穩定幣存入保險資本層 (ICL)，ICL 會將資金分配給配額再保險協議。作為回報，存款人可以獲得收益，收益來源包括鏈上和鏈下收益，以及代幣特定的利差。

RE資源

要更深入地瞭解 RE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方RE網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemGovernanceInsurance

人們還問：關於RE的其他問題

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RE（RE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 RE 的更多資訊

REUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RE。在 MEXC 上探索 REUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 RE (RE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 RE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RE/USDT
NT$14.0032
NT$14.0032NT$14.0032
-0.02%
485.99K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.27616
NT$2.27616NT$2.27616

+274.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.133728
NT$0.133728NT$0.133728

-15.94%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.51808
NT$0.51808NT$0.51808

+4.38%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.4000
NT$10.4000NT$10.4000

+6.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.74368
NT$8.74368NT$8.74368

-4.22%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.27616
NT$2.27616NT$2.27616

+274.36%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.0022368
NT$0.0022368NT$0.0022368

+39.80%

Talus

Talus

US

NT$0.55040
NT$0.55040NT$0.55040

+21.89%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.86240
NT$9.86240NT$9.86240

+11.16%

OpenEden

OpenEden

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NT$2.01664
NT$2.01664NT$2.01664

+6.65%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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RE
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