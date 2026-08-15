Peeps 今日價格

Peeps (PEEPS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.48%。目前 PEEPS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEEPS。

Peeps 目前市值在 $ 228,236 排名第 #-，流通供應量為 1.00B PEEPS。過去 24 小時內，PEEPS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00169491，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEEPS 在過去一小時內波動了 +2.11%，過去7 天內波動了 +18.47%。過去一天，總交易量達到 $ 2.40K。

Peeps（PEEPS）市場資訊

市值 $ 228.24K$ 228.24K $ 228.24K 成交量（24H） $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K 完全稀釋市值 $ 228.24K$ 228.24K $ 228.24K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Peeps 的目前市值為 $ 228.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.40K。PEEPS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 228.24K。