Morphware 價格 (XMW)
今天 Morphware (XMW) 的實時價格爲 0.148646 USD。目前其市值爲 $ 115.93M USD。XMW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Morphware 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.48M USD
- Morphware 當天價格變化爲 -1.38%
- 其循環供應量爲 780.58M USD
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今天內，Morphware 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020845975302023。
在過去30天內，Morphware 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5347243449。
在過去60天內，Morphware 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3577224556。
在過去90天內，Morphware 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0020845975302023
|-1.38%
|30天
|$ +0.5347243449
|+359.73%
|60天
|$ +0.3577224556
|+240.65%
|90天
|$ 0
|--
Morphware 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.40%
-1.38%
-20.82%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Morphware is currently the most interesting project at the intersection of AI and Web3 because of its unique focus on constructing a superpeer. Superpeers are a core component of bootstrapping peer-to-peer networks, and in Morphware’s case: that means having access to an abundance of affordable electricity as 65-90% of the costs of both high-performance computing and cryptocurrency mining workloads are related directly to the price of electricity. The project was founded as a protocol by a team of professional data scientists, smart contract engineers, and full-stack developers in 2021.
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|1 XMW 兌換 AUD
A$0.23634714
|1 XMW 兌換 GBP
￡0.11743034
|1 XMW 兌換 EUR
€0.14270016
|1 XMW 兌換 USD
$0.148646
|1 XMW 兌換 MYR
RM0.668907
|1 XMW 兌換 TRY
₺5.21301522
|1 XMW 兌換 JPY
¥23.31958448
|1 XMW 兌換 RUB
₽15.3774287
|1 XMW 兌換 INR
₹12.65126106
|1 XMW 兌換 IDR
Rp2,436.81928224
|1 XMW 兌換 PHP
₱8.77903276
|1 XMW 兌換 EGP
￡E.7.5660814
|1 XMW 兌換 BRL
R$0.93349688
|1 XMW 兌換 CAD
C$0.21256378
|1 XMW 兌換 BDT
৳17.76468346
|1 XMW 兌換 NGN
₦231.1742592
|1 XMW 兌換 UAH
₴6.24015908
|1 XMW 兌換 VES
Bs7.4323
|1 XMW 兌換 PKR
Rs41.36966826
|1 XMW 兌換 KZT
₸77.9871239
|1 XMW 兌換 THB
฿5.1357193
|1 XMW 兌換 TWD
NT$4.8532919
|1 XMW 兌換 CHF
Fr0.13229494
|1 XMW 兌換 HKD
HK$1.15497942
|1 XMW 兌換 MAD
.د.م1.49091938