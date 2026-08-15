METAVERSE 今日價格

METAVERSE (METAV) 今日實時價格為 $ 0.00155961，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 METAV 兌 USD 的匯率為 $ 0.00155961 每 METAV。

METAVERSE 目前市值在 $ 1,559,614 排名第 #-，流通供應量為 1.00B METAV。過去 24 小時內，METAV 的交易價格在 $ 0.00155914（低點）和 $ 0.00156089（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.071012，而歷史最低價為 $ 0.00127238。

短期表現方面，METAV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.14%。過去一天，總交易量達到 $ 44.19K。

METAVERSE（METAV）市場資訊

市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 成交量（24H） $ 44.19K$ 44.19K $ 44.19K 完全稀釋市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

METAVERSE 的目前市值為 $ 1.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 44.19K。METAV 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.56M。