MasterBOT 今日價格

MasterBOT ($BOT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 $BOT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $BOT。

MasterBOT 目前市值在 $ 170,993 排名第 #-，流通供應量為 999.82M $BOT。過去 24 小時內，$BOT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03955195，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$BOT 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -11.13%。過去一天，總交易量達到 $ 200.98。

MasterBOT（$BOT）市場資訊

市值 $ 170.99K$ 170.99K $ 170.99K 成交量（24H） $ 200.98$ 200.98 $ 200.98 完全稀釋市值 $ 170.99K$ 170.99K $ 170.99K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 總供應量 999,821,300.846386 999,821,300.846386 999,821,300.846386

MasterBOT 的目前市值為 $ 170.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 200.98。$BOT 的流通量為 999.82M，總供應量是 999821300.846386，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 170.99K。