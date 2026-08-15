FIO Protocol 今日價格

FIO Protocol (FIO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.01%。目前 FIO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FIO。

FIO Protocol 目前市值在 $ 252,990 排名第 #-，流通供應量為 923.11M FIO。過去 24 小時內，FIO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.560433，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FIO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -15.41%。過去一天，總交易量達到 $ 403.54。

FIO Protocol（FIO）市場資訊

市值 $ 252.99K$ 252.99K $ 252.99K 成交量（24H） $ 403.54$ 403.54 $ 403.54 完全稀釋市值 $ 274.06K$ 274.06K $ 274.06K 流通量 923.11M 923.11M 923.11M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FIO Protocol 的目前市值為 $ 252.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 403.54。FIO 的流通量為 923.11M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 274.06K。