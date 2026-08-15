evaETH 今日價格

evaETH (EVAETH) 今日實時價格為 $ 1,929.05，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EVAETH 兌 USD 的匯率為 $ 1,929.05 每 EVAETH。

evaETH 目前市值在 $ 29,029 排名第 #-，流通供應量為 1.01 EVAETH。過去 24 小時內，EVAETH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,140.98，而歷史最低價為 $ 1,552.6。

短期表現方面，EVAETH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 367.55。

evaETH（EVAETH）市場資訊

市值 $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K 成交量（24H） $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 完全稀釋市值 $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K 流通量 1.01 1.01 1.01 總供應量 1.011876453288272 1.011876453288272 1.011876453288272

evaETH 的目前市值為 $ 29.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 367.55。EVAETH 的流通量為 1.01，總供應量是 1.011876453288272，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.03K。