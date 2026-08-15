Elixir 今日價格

Elixir (ELX) 今日實時價格為 $ 0.00130105，過去 24 小時內變化了 27.08%。目前 ELX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00130105 每 ELX。

Elixir 目前市值在 $ 466,835 排名第 #-，流通供應量為 259.27M ELX。過去 24 小時內，ELX 的交易價格在 $ 0.00100065（低點）和 $ 0.0013513（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.73515，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELX 在過去一小時內波動了 +17.29%，過去7 天內波動了 +5.25%。過去一天，總交易量達到 $ 6.93K。

Elixir（ELX）市場資訊

市值 $ 466.84K$ 466.84K $ 466.84K 成交量（24H） $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K 完全稀釋市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 259.27M 259.27M 259.27M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Elixir 的目前市值為 $ 466.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.93K。ELX 的流通量為 259.27M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.06M。