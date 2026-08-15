Deepnets 今日價格

Deepnets (DNET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.15%。目前 DNET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DNET。

Deepnets 目前市值在 $ 37,906 排名第 #-，流通供應量為 920.18M DNET。過去 24 小時內，DNET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DNET 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -14.62%。過去一天，總交易量達到 --。

Deepnets（DNET）市場資訊

市值 $ 37.91K$ 37.91K $ 37.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.91K$ 37.91K $ 37.91K 流通量 920.18M 920.18M 920.18M 總供應量 962,539,407.36415 962,539,407.36415 962,539,407.36415

Deepnets 的目前市值為 $ 37.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DNET 的流通量為 920.18M，總供應量是 962539407.36415，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.91K。