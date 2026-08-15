DATA BEAR 今日價格

DATA BEAR (DATABEAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.52%。目前 DATABEAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DATABEAR。

DATA BEAR 目前市值在 $ 43,108 排名第 #-，流通供應量為 860.64M DATABEAR。過去 24 小時內，DATABEAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00260688，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DATABEAR 在過去一小時內波動了 +17.39%，過去7 天內波動了 +36.44%。過去一天，總交易量達到 --。

DATA BEAR（DATABEAR）市場資訊

市值 $ 43.11K$ 43.11K $ 43.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 50.09K$ 50.09K $ 50.09K 流通量 860.64M 860.64M 860.64M 總供應量 860,641,655.5593776 860,641,655.5593776 860,641,655.5593776

DATA BEAR 的目前市值為 $ 43.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DATABEAR 的流通量為 860.64M，總供應量是 860641655.5593776，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.09K。