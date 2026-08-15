WISHBONE 今日價格

WISHBONE (WISHBONE) 今日實時價格為 NT$ 0.001877，過去 24 小時內變化了 3.69%。目前 WISHBONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001877 每 WISHBONE。

WISHBONE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WISHBONE。過去 24 小時內，WISHBONE 的交易價格在 NT$ 0.001649（低點）和 NT$ 0.002422（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，WISHBONE 在過去一小時內波動了 -1.42%，過去7 天內波動了 -6.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 71.03K。

WISHBONE（WISHBONE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 71.03KNT$ 71.03K NT$ 71.03K 完全稀釋市值 NT$ 1.88MNT$ 1.88M NT$ 1.88M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

WISHBONE 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 71.03K。WISHBONE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.88M。