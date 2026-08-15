ConLaunch 今日價格

ConLaunch (CLAUNCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CLAUNCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAUNCH。

ConLaunch 目前市值在 $ 24,096 排名第 #-，流通供應量為 100.00B CLAUNCH。過去 24 小時內，CLAUNCH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAUNCH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.93%。過去一天，總交易量達到 --。

ConLaunch（CLAUNCH）市場資訊

市值 $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ConLaunch 的目前市值為 $ 24.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAUNCH 的流通量為 100.00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.10K。