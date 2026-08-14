Arcium 今日價格

Arcium (ARX) 今日實時價格為 NT$ 0.1101，過去 24 小時內變化了 0.72%。目前 ARX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1101 每 ARX。

Arcium 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ARX。過去 24 小時內，ARX 的交易價格在 NT$ 0.1086（低點）和 NT$ 0.1136（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ARX 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 -23.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.10K。

Arcium（ARX）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 81.10KNT$ 81.10K NT$ 81.10K 完全稀釋市值 NT$ 110.10MNT$ 110.10M NT$ 110.10M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 SOL

Arcium 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.10K。ARX 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 110.10M。