Coder 今日價格

Coder (CDR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.00%。目前 CDR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CDR。

Coder 目前市值在 $ 11,829.0 排名第 #-，流通供應量為 999.98M CDR。過去 24 小時內，CDR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CDR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.56%。過去一天，總交易量達到 --。

Coder（CDR）市場資訊

市值 $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,978,345.409645 999,978,345.409645 999,978,345.409645

Coder 的目前市值為 $ 11.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CDR 的流通量為 999.98M，總供應量是 999978345.409645，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.83K。