Clawed Code 今日價格

Clawed Code (CLAWED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.68%。目前 CLAWED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAWED。

Clawed Code 目前市值在 $ 11,265.42 排名第 #-，流通供應量為 859.26M CLAWED。過去 24 小時內，CLAWED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAWED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +8.20%。過去一天，總交易量達到 --。

Clawed Code（CLAWED）市場資訊

市值 $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K 流通量 859.26M 859.26M 859.26M 總供應量 999,260,564.342457 999,260,564.342457 999,260,564.342457

Clawed Code 的目前市值為 $ 11.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAWED 的流通量為 859.26M，總供應量是 999260564.342457，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.10K。