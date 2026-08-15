Cacheon 今日價格

Cacheon (SN14) 今日實時價格為 $ 2.03，過去 24 小時內變化了 2.63%。目前 SN14 兌 USD 的匯率為 $ 2.03 每 SN14。

Cacheon 目前市值在 $ 9,055,791 排名第 #-，流通供應量為 4.46M SN14。過去 24 小時內，SN14 的交易價格在 $ 1.99（低點）和 $ 2.11（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 45.73，而歷史最低價為 $ 0.0161508。

短期表現方面，SN14 在過去一小時內波動了 -0.71%，過去7 天內波動了 +2.28%。過去一天，總交易量達到 $ 177.62K。

Cacheon（SN14）市場資訊

市值 $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M 成交量（24H） $ 177.62K$ 177.62K $ 177.62K 完全稀釋市值 $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M 流通量 4.46M 4.46M 4.46M 總供應量 4,461,627.347451776 4,461,627.347451776 4,461,627.347451776

Cacheon 的目前市值為 $ 9.06M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 177.62K。SN14 的流通量為 4.46M，總供應量是 4461627.347451776，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.06M。