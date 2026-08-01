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Data Network 目前實時價格為 0.1912 TWD。DATA 市值為 68,128,847.2776 TWD。追蹤台灣的 DATA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Data Network 目前實時價格為 0.1912 TWD。DATA 市值為 68,128,847.2776 TWD。追蹤台灣的 DATA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Data Network 圖標

Data Network實時價格 (DATA)

1 DATA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6.114576
NT$6.114576NT$6.114576
+0.15%1D
TWD
Data Network (DATA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:56:31 (UTC+8)

Data Network 今日價格

Data Network (DATA) 今日實時價格為 NT$ 0.1912，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 DATA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1912 每 DATA。

Data Network 目前市值在 NT$ 68.13M 排名第 #167，流通供應量為 356.32M DATA。過去 24 小時內，DATA 的交易價格在 NT$ 0.19（低點）和 NT$ 0.2014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 476.24348158369716396，而歷史最低價為 NT$ 8.8069790377242297

短期表現方面，DATA 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -8.57%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.66K

Data Network（DATA）市場資訊

No.167

NT$ 68.13M
NT$ 68.13MNT$ 68.13M

NT$ 81.66K
NT$ 81.66KNT$ 81.66K

NT$ 196.91M
NT$ 196.91MNT$ 196.91M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

Data Network 的目前市值為 NT$ 68.13M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.66K。DATA 的流通量為 356.32M，總供應量是 1029849510，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 196.91M

Data Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.19
NT$ 0.19NT$ 0.19
24H最低價
NT$ 0.2014
NT$ 0.2014NT$ 0.2014
24H最高價

NT$ 0.19
NT$ 0.19NT$ 0.19

NT$ 0.2014
NT$ 0.2014NT$ 0.2014

NT$ 476.24348158369716396
NT$ 476.24348158369716396NT$ 476.24348158369716396

NT$ 8.8069790377242297
NT$ 8.8069790377242297NT$ 8.8069790377242297

+0.10%

+0.15%

-8.57%

-8.57%

Data Network（DATA）價格歷史 TWD

跟蹤 Data Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.009158+0.15%
30天NT$ -0.0877-31.45%
60天NT$ +0.0412+27.46%
90天NT$ +0.0412+27.46%
Data Network 今日價格變化

今天，DATA 記錄了 NT$ +0.009158 (+0.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Data Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0877 (-31.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Data Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DATA 的變化為 NT$ +0.0412 (+27.46%)，從而更廣泛地了解其表現。

Data Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0412 (+27.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Data Network（DATA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Data Network 價格歷史頁面

Data Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Data Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Data Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 DATA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

DATA_USDT在4小時周期運行於0.2000中枢附近。現價0.2位於S1與R1構成的窄幅區間內。價格圍繞樞紐點0.1999波動。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢未發生明顯偏移。市場處於多空平衡的整理結構。 MACD指標形成死叉形態，下行動能開始顯現。RSI讀數處於中性區域，快慢指標出現方向分層。MA與EMA組的買入信號與MACD死叉形成背離。波動率維持低位水平，動能分布呈現分散特徵，缺乏單邊突破的驅動力量。 上方R1價位0.2007距離現價3.5%，該位置構成近端阻力參考。R2價位0.2022位於遠端。下方S1價位0.1984距離現價0.8%，該位置構成近端支撐參考。S2價位0.1976提供次級防守。關鍵價位密集分布在現價上下1%範圍內，區間邊界清晰可見。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Data Network 的價格？

故事（IP）代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 平台採用度——IP註冊量與創作者使用量的增長，將驅動需求上升。
2. 合作夥伴公告——與各大IP持有者或娛樂公司的合作協議。
3. 代幣實用性——在IP授權、版稅及治理功能中的實際應用情況。
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心。
5. 技術發展——平台升級與新功能的推出。
6. 監管明確度——影響區塊鏈基礎知識產權之相關智慧財產法的最新進展。
7. 競爭態勢——相較於其他專注於IP的區塊鏈專案之表現。

為什麼人們想知道 Data Network 今天的價格？

人們希望了解今日 Story Protocol (IP) 的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸的操作。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持倉價值的變化。
3. 市場時機判斷——價格走勢有助於決定最佳的進場與離場點。
4. 盈虧計算——當前價格能顯示尚未實現的盈虧狀況。
5. 市場情緒分析——價格趨勢可反映投資人對該協議未來發展的信心。

Data Network 的價格預測

Data Network（DATA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DATA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Data Network (DATA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Data Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Data Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Data Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DATA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Data Network

IP (Infinite Protocol) 是一個去中心化金融 (DeFi) 項目，旨在提供一套全面的區塊鏈金融服務。該平台設計為提供一系列的 DeFi 解決方案，包括貸款、借款、收益農業以及去中心化交易所 (DEX)。該平台運行在以太坊區塊鏈上，使用權益證明 (PoS) 共識機制，其原生代幣 IP 用於生態系統內的治理和交易費用。Infinite Protocol 的主要目標是創建一個無縫的、去中心化的金融生態系統，讓用戶可以以安全、透明且高效的方式管理他們的數位資產。

如何在台灣購買和投資 Data Network

準備好開始使用 Data Network 了嗎？在 MEXC 購買 DATA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Data Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Data Network (DATA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Data Network 將立即存入您的錢包。
Data Network (DATA) 購買教程

Data Network 能做什麼？

擁有 Data Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Data Network (DATA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Data Network (DATA)

DATA 是全球 AI 資料網路。透過貢獻者應用網路、Trace 公共審計層以及 Poseidon 處理網路，DATA 讓 AI 實驗室能夠大規模取得真實人類資料，證明資料來源，並信任其品質。最終形成的是前沿 AI 可以基於其建構的資料，且每筆紀錄都擁有可驗證的憑證，運行在可審計的軌道之上。

Data Network資源

要更深入地瞭解 Data Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Data Network網站
區塊查詢

類別 :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

人們還問：關於Data Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:56:31 (UTC+8)

Data Network（DATA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Data Network 的更多資訊

DATAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DATA。在 MEXC 上探索 DATAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Data Network (DATA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Data Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DATA/USDT
NT$6.114576
NT$6.114576NT$6.114576
+0.20%
415.05K (USDT)
DATA/USDC
NT$6.114576
NT$6.114576NT$6.114576
+0.26%
277.42K (USDT)
DATA/ETH
NT$0.00324597
NT$0.00324597NT$0.00324597
+0.09%
51.24K (USDT)
DATA/BTC
NT$0.00009693138
NT$0.00009693138NT$0.00009693138
+0.03%
93.26K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4567036
NT$2.4567036NT$2.4567036

+304.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16879044
NT$0.16879044NT$0.16879044

+6.15%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4688268
NT$0.4688268NT$0.4688268

-5.48%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.8732
NT$10.8732NT$10.8732

+11.11%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9387298
NT$8.9387298NT$8.9387298

-2.02%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4567036
NT$2.4567036NT$2.4567036

+304.31%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03511404
NT$0.03511404NT$0.03511404

+83.00%

Talus

Talus

US

NT$0.5177562
NT$0.5177562NT$0.5177562

+14.74%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.22623
NT$9.22623NT$9.22623

+4.06%

Cap

Cap

CAP

NT$1.9712472
NT$1.9712472NT$1.9712472

+2.93%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DATA 兌 TWD 計算器

數量

DATA
DATA
TWD
TWD

1 DATA = 6.114576 TWD