Data Network實時價格 (DATA)
Data Network (DATA) 今日實時價格為 NT$ 0.1912，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 DATA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1912 每 DATA。
Data Network 目前市值在 NT$ 68.13M 排名第 #167，流通供應量為 356.32M DATA。過去 24 小時內，DATA 的交易價格在 NT$ 0.19（低點）和 NT$ 0.2014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 476.24348158369716396，而歷史最低價為 NT$ 8.8069790377242297。
短期表現方面，DATA 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -8.57%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.66K。
No.167
STORY
Data Network 的目前市值為 NT$ 68.13M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.66K。DATA 的流通量為 356.32M，總供應量是 1029849510，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 196.91M。
+0.10%
+0.15%
-8.57%
-8.57%
跟蹤 Data Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.009158
|+0.15%
|30天
|NT$ -0.0877
|-31.45%
|60天
|NT$ +0.0412
|+27.46%
|90天
|NT$ +0.0412
|+27.46%
今天，DATA 記錄了 NT$ +0.009158 (+0.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0877 (-31.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，DATA 的變化為 NT$ +0.0412 (+27.46%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0412 (+27.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Data Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 DATA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
DATA_USDT在4小時周期運行於0.2000中枢附近。現價0.2位於S1與R1構成的窄幅區間內。價格圍繞樞紐點0.1999波動。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢未發生明顯偏移。市場處於多空平衡的整理結構。 MACD指標形成死叉形態，下行動能開始顯現。RSI讀數處於中性區域，快慢指標出現方向分層。MA與EMA組的買入信號與MACD死叉形成背離。波動率維持低位水平，動能分布呈現分散特徵，缺乏單邊突破的驅動力量。 上方R1價位0.2007距離現價3.5%，該位置構成近端阻力參考。R2價位0.2022位於遠端。下方S1價位0.1984距離現價0.8%，該位置構成近端支撐參考。S2價位0.1976提供次級防守。關鍵價位密集分布在現價上下1%範圍內，區間邊界清晰可見。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Data Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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