Data Network 今日價格

Data Network (DATA) 今日實時價格為 NT$ 0.1912，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 DATA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1912 每 DATA。

Data Network 目前市值在 NT$ 68.13M 排名第 #167，流通供應量為 356.32M DATA。過去 24 小時內，DATA 的交易價格在 NT$ 0.19（低點）和 NT$ 0.2014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 476.24348158369716396，而歷史最低價為 NT$ 8.8069790377242297。

短期表現方面，DATA 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -8.57%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.66K。

Data Network（DATA）市場資訊

排名 No.167 市值 NT$ 68.13MNT$ 68.13M NT$ 68.13M 成交量（24H） NT$ 81.66KNT$ 81.66K NT$ 81.66K 完全稀釋市值 NT$ 196.91MNT$ 196.91M NT$ 196.91M 流通量 356.32M 356.32M 356.32M 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 所屬公鏈 STORY

Data Network 的目前市值為 NT$ 68.13M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.66K。DATA 的流通量為 356.32M，總供應量是 1029849510，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 196.91M。