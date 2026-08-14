EarnPark 今日價格

EarnPark (PARK) 今日實時價格為 NT$ 0.01429，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 PARK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01429 每 PARK。

EarnPark 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PARK。過去 24 小時內，PARK 的交易價格在 NT$ 0.01409（低點）和 NT$ 0.01473（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PARK 在過去一小時內波動了 +1.20%，過去7 天內波動了 +2.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 133.42K。

EarnPark（PARK）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 133.42KNT$ 133.42K NT$ 133.42K 完全稀釋市值 NT$ 14.29MNT$ 14.29M NT$ 14.29M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

EarnPark 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 133.42K。PARK 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.29M。