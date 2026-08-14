The Final Form Bull 今日價格

The Final Form Bull (CZ) 今日實時價格為 NT$ 0.004014，過去 24 小時內變化了 2.54%。目前 CZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004014 每 CZ。

The Final Form Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CZ。過去 24 小時內，CZ 的交易價格在 NT$ 0.003791（低點）和 NT$ 0.004314（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，CZ 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -16.15%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.14K。

The Final Form Bull（CZ）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 60.14KNT$ 60.14K NT$ 60.14K 完全稀釋市值 NT$ 4.01MNT$ 4.01M NT$ 4.01M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

The Final Form Bull 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.14K。CZ 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.01M。