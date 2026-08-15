Big Data Protocol 今日價格

Big Data Protocol (BDP) 今日實時價格為 $ 0.00260716，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 BDP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00260716 每 BDP。

Big Data Protocol 目前市值在 $ 137,812 排名第 #-，流通供應量為 24.16M BDP。過去 24 小時內，BDP 的交易價格在 $ 0.00257138（低點）和 $ 0.00261987（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.93，而歷史最低價為 $ 0.00249437。

短期表現方面，BDP 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 14.69。

Big Data Protocol（BDP）市場資訊

市值 $ 137.81K$ 137.81K $ 137.81K 成交量（24H） $ 14.69$ 14.69 $ 14.69 完全稀釋市值 $ 169.26K$ 169.26K $ 169.26K 流通量 24.16M 24.16M 24.16M 總供應量 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

Big Data Protocol 的目前市值為 $ 137.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.69。BDP 的流通量為 24.16M，總供應量是 64923252.85185185，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 169.26K。