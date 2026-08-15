BasedAI 今日價格

BasedAI (BASEDAI) 今日實時價格為 $ 0.01082861，過去 24 小時內變化了 12.03%。目前 BASEDAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.01082861 每 BASEDAI。

BasedAI 目前市值在 $ 386,248 排名第 #-，流通供應量為 35.67M BASEDAI。過去 24 小時內，BASEDAI 的交易價格在 $ 0.0102464（低點）和 $ 0.01230124（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 11.12，而歷史最低價為 $ 0.00770439。

短期表現方面，BASEDAI 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -16.18%。過去一天，總交易量達到 $ 185.55。

BasedAI（BASEDAI）市場資訊

市值 $ 386.25K$ 386.25K $ 386.25K 成交量（24H） $ 185.55$ 185.55 $ 185.55 完全稀釋市值 $ 386.25K$ 386.25K $ 386.25K 流通量 35.67M 35.67M 35.67M 總供應量 35,669,420.0 35,669,420.0 35,669,420.0

BasedAI 的目前市值為 $ 386.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 185.55。BASEDAI 的流通量為 35.67M，總供應量是 35669420.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 386.25K。