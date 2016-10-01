Zcash (ZEC) 今日技術分析 Zcash 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ZEC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Zcash 分析的信息。 註 冊

Zcash (ZEC) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $491.38 -- -3.89% -14.67% -3.91%

Zcash 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Zcash 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 9 中立 0 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 9 中立 0 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 491.26 491.25 R2 491.25 491.2385 R1 491.23 491.2314 PP 491.22 491.22 S1 491.2 491.2085 S2 491.19 491.2014 S3 491.17 491.19

Zcash 市場信號 目前淨掛單量 -1.16M $11.87 M $13.03 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.06M 3 日主動買入 $150.25 M 3 日主動賣出 $150.19 M 7 日主動買賣差額 -0.76M 7 日主動買入 $380.06 M 7 日主動賣出 $380.82 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Zcash資金流向 淨流入 ZECUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.99 M 493.01 2026-08-14 -$2.69 M 487.99 2026-08-13 $1.98 M 487.98 2026-08-12 $1.42 M 485.96 2026-08-11 -$10.66 M 470.85 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。