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Verge 目前實時價格為 0.002021 TWD。XVG 市值為 33,390,863.445614366329 TWD。追蹤台灣的 XVG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Verge 目前實時價格為 0.002021 TWD。XVG 市值為 33,390,863.445614366329 TWD。追蹤台灣的 XVG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Verge 圖標

Verge實時價格 (XVG)

1 XVG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.06457095
NT$0.06457095NT$0.06457095
-4.48%1D
TWD
Verge (XVG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:07:19 (UTC+8)

Verge 今日價格

Verge (XVG) 今日實時價格為 NT$ 0.002021，過去 24 小時內變化了 4.48%。目前 XVG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002021 每 XVG。

Verge 目前市值在 NT$ 33.39M 排名第 #453，流通供應量為 16.52B XVG。過去 24 小時內，XVG 的交易價格在 NT$ 0.002012（低點）和 NT$ 0.002134（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.60378697514534049，而歷史最低價為 NT$ 0.0000692398068736005

短期表現方面，XVG 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.02K

Verge（XVG）市場資訊

No.453

NT$ 33.39M
NT$ 33.39MNT$ 33.39M

NT$ 69.02K
NT$ 69.02KNT$ 69.02K

NT$ 33.39M
NT$ 33.39MNT$ 33.39M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

16,521,951,234.841349
16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349

99.99%

XVG

Verge 的目前市值為 NT$ 33.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.02K。XVG 的流通量為 16.52B，總供應量是 16521951234.841349，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.39M

Verge 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002012
NT$ 0.002012NT$ 0.002012
24H最低價
NT$ 0.002134
NT$ 0.002134NT$ 0.002134
24H最高價

NT$ 0.002012
NT$ 0.002012NT$ 0.002012

NT$ 0.002134
NT$ 0.002134NT$ 0.002134

NT$ 9.60378697514534049
NT$ 9.60378697514534049NT$ 9.60378697514534049

NT$ 0.0000692398068736005
NT$ 0.0000692398068736005NT$ 0.0000692398068736005

-0.45%

-4.47%

+0.29%

+0.29%

Verge（XVG）價格歷史 TWD

跟蹤 Verge 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00302845-4.47%
30天NT$ -0.000123-5.74%
60天NT$ -0.000802-28.41%
90天NT$ -0.001232-37.88%
Verge 今日價格變化

今天，XVG 記錄了 NT$ -0.00302845 (-4.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Verge 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000123 (-5.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Verge 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XVG 的變化為 NT$ -0.000802 (-28.41%)，從而更廣泛地了解其表現。

Verge 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001232 (-37.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Verge（XVG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Verge 價格歷史頁面

Verge 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Verge 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Verge 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XVG 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

XVG_USDT在4小時周期運行於0.002149，價格位於中樞0.002106上方。軸心系統顯示現價已突破R2阻力位0.002129，處於擴張區間層級。短期均線組呈現買入信號，長期EMA則維持在零軸附近平衡狀態。市場結構已脫離常規震盪帶，進入高位離散區域。 MACD指標形成死叉，快慢線呈向下發散趨勢。RSI讀數回歸至中性區間，未觸及超買或超賣門檻。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，缺乏單一方向的合力。布林帶開口狀態反映波動率正在放大，價格沿上軌外側運行。多空力量在高位出現分歧，短線動能由強轉弱。 近端參考價位為R2阻力0.002129，距離現價-0.93%。下方第一支撐位位於中樞0.002106，距離現價-2.00%。遠端防守價位設於S1支撐0.002093，距離現價-2.61%。極限回調位置關注S2點位0.002083，距離現價-3.07%。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Verge 的價格？

以下是一些影響Verge（XVG）價格的關鍵因素：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 隱私幣相關的監管規定與法律動態
3. 技術更新與區塊鏈效能提升
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 社群採用度與開發者活動
6. 其他以隱私為核心的加密貨幣競爭
7. 合作夥伴關係的公告與實用場景的落地
8. 比特幣價格走勢對其他替代幣的影響
9. 社交媒體熱議與意見領袖的推薦與背書

為什麼人們想知道 Verge 今天的價格？

人們希望了解今日的 Verge (XVG) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易者需要即時價格來順利執行買賣訂單，以獲取利潤；而投資者則會追蹤每日表現，以評估持有資產的價值並進行策略性調整。

Verge 的價格預測

Verge（XVG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XVG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Verge (XVG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Verge 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Verge 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Verge 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XVG 2026–2027 年價格的預測。

關於 Verge

Verge (XVG) 是一種專注於隱私的加密貨幣，旨在維護交易的匿名性和隱私。Verge 建立在原始的比特幣區塊鏈上，使用多種以匿名為中心的網絡，如 TOR 和 I2P，以混淆用戶的 IP 地址，使交易無法追蹤。它採用工作證明（proof-of-work）共識機制，並支持五種不同的哈希算法進行挖礦，從而提高其安全性並民主化幣的分配。Verge 通常用於私人交易，目標是使每天的匿名商業成為現實。其 Wraith Protocol 允許用戶在 Verge 區塊鏈的私有和公共賬本之間無縫切換。

如何在台灣購買和投資 Verge

準備好開始使用 Verge 了嗎？在 MEXC 購買 XVG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Verge 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Verge (XVG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Verge 將立即存入您的錢包。
Verge (XVG) 購買教程

Verge 能做什麼？

擁有 Verge 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Verge (XVG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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什麼是Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge資源

要更深入地瞭解 Verge，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Verge網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemMade in USAPrivacy

人們還問：關於Verge的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:07:19 (UTC+8)

Verge（XVG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Verge 的更多資訊

XVGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XVG。在 MEXC 上探索 XVGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Verge (XVG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Verge 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XVG/USDT
NT$0.0647307
NT$0.0647307NT$0.0647307
-4.20%
33.58M (USDT)
XVG/USDC
NT$0.06469875
NT$0.06469875NT$0.06469875
-4.25%
26.72M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1141315
NT$2.1141315NT$2.1141315

+248.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17262585
NT$0.17262585NT$0.17262585

-8.47%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4840425
NT$0.4840425NT$0.4840425

-21.50%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.49554
NT$9.49554NT$9.49554

+27.77%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.895519
NT$8.895519NT$8.895519

+0.04%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1141315
NT$2.1141315NT$2.1141315

+248.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.2728485
NT$9.2728485NT$9.2728485

+150.69%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.334123515
NT$0.334123515NT$0.334123515

+60.18%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.262401
NT$30.262401NT$30.262401

+34.00%

Humanity

Humanity

H

NT$3.797577
NT$3.797577NT$3.797577

+24.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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XVG
XVG
TWD
TWD

1 XVG = 0.06457095 TWD