Verge實時價格 (XVG)
Verge (XVG) 今日實時價格為 NT$ 0.002021，過去 24 小時內變化了 4.48%。目前 XVG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002021 每 XVG。
Verge 目前市值在 NT$ 33.39M 排名第 #453，流通供應量為 16.52B XVG。過去 24 小時內，XVG 的交易價格在 NT$ 0.002012（低點）和 NT$ 0.002134（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.60378697514534049，而歷史最低價為 NT$ 0.0000692398068736005。
短期表現方面，XVG 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.02K。
No.453
99.99%
XVG
Verge 的目前市值為 NT$ 33.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.02K。XVG 的流通量為 16.52B，總供應量是 16521951234.841349，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.39M。
-0.45%
-4.47%
+0.29%
+0.29%
跟蹤 Verge 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00302845
|-4.47%
|30天
|NT$ -0.000123
|-5.74%
|60天
|NT$ -0.000802
|-28.41%
|90天
|NT$ -0.001232
|-37.88%
今天，XVG 記錄了 NT$ -0.00302845 (-4.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000123 (-5.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，XVG 的變化為 NT$ -0.000802 (-28.41%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001232 (-37.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Verge 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 XVG 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
XVG_USDT在4小時周期運行於0.002149，價格位於中樞0.002106上方。軸心系統顯示現價已突破R2阻力位0.002129，處於擴張區間層級。短期均線組呈現買入信號，長期EMA則維持在零軸附近平衡狀態。市場結構已脫離常規震盪帶，進入高位離散區域。 MACD指標形成死叉，快慢線呈向下發散趨勢。RSI讀數回歸至中性區間，未觸及超買或超賣門檻。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，缺乏單一方向的合力。布林帶開口狀態反映波動率正在放大，價格沿上軌外側運行。多空力量在高位出現分歧，短線動能由強轉弱。 近端參考價位為R2阻力0.002129，距離現價-0.93%。下方第一支撐位位於中樞0.002106，距離現價-2.00%。遠端防守價位設於S1支撐0.002093，距離現價-2.61%。極限回調位置關注S2點位0.002083，距離現價-3.07%。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Verge 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Verge (XVG) 是一種專注於隱私的加密貨幣，旨在維護交易的匿名性和隱私。Verge 建立在原始的比特幣區塊鏈上，使用多種以匿名為中心的網絡，如 TOR 和 I2P，以混淆用戶的 IP 地址，使交易無法追蹤。它採用工作證明（proof-of-work）共識機制，並支持五種不同的哈希算法進行挖礦，從而提高其安全性並民主化幣的分配。Verge 通常用於私人交易，目標是使每天的匿名商業成為現實。其 Wraith Protocol 允許用戶在 Verge 區塊鏈的私有和公共賬本之間無縫切換。
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The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
要更深入地瞭解 Verge，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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