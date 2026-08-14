Verge 今日價格

Verge (XVG) 今日實時價格為 NT$ 0.002021，過去 24 小時內變化了 4.48%。目前 XVG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002021 每 XVG。

Verge 目前市值在 NT$ 33.39M 排名第 #453，流通供應量為 16.52B XVG。過去 24 小時內，XVG 的交易價格在 NT$ 0.002012（低點）和 NT$ 0.002134（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.60378697514534049，而歷史最低價為 NT$ 0.0000692398068736005。

短期表現方面，XVG 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.02K。

Verge（XVG）市場資訊

排名 No.453 市值 NT$ 33.39MNT$ 33.39M NT$ 33.39M 成交量（24H） NT$ 69.02KNT$ 69.02K NT$ 69.02K 完全稀釋市值 NT$ 33.39MNT$ 33.39M NT$ 33.39M 流通量 16.52B 16.52B 16.52B 最大供應量 16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348 總供應量 16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349 流通率 99.99% 所屬公鏈 XVG

Verge 的目前市值為 NT$ 33.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.02K。XVG 的流通量為 16.52B，總供應量是 16521951234.841349，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.39M。