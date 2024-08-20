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如何購買Verge (XVG) 教程

立即開始在MEXC上以低費率交易加密貨幣！

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更新：2024-08-20 13:44:53

如何購買Verge (XVG) 教程

想要了解如何購買加密貨幣？不知從何著手？別擔心！ MEXC 提供您一系列的方式。您可以隨時隨地通過MEXC輕易地以最低價格和最高安全性購買Verge（XVG）。立即了解如何通過 MEXC 交易及程序購買Verge（XVG)。

1

通過網站或是程序，在 MEXC 加密貨幣交易免費創建一個賬號來購買Verge幣。

您的 MEXC 账号是购买加密货币最简易的管道。在您可以购买Verge（XVG）之前，您需要开通账号并通过KYC（身份认证）。

2

選擇您要如何購買Verge（XVG）加密代幣。

點擊 MEXC 網站導航左上角的“買幣”來顯示您所在地區的可用方法。

為了更順暢的交易，您可以考慮購買類似 USDT 的穩定幣，再使用其穩定幣在現貨交易所購買Verge（XVG）。

（1）信用卡/借記卡購買

如果您是一名新用戶，這是購買Verge（XVG）最簡易的方式。 MEXC 支持使用 Visa 和 Mastercard 付款。

（2）P2P/OTC 交易

使用 MEXC 點對點服務直接向其他用戶購買Verge（XVG）。我們為全球提供最優質的服務和支持。所有訂單和交易均受託管和 MEXC 保護。

（3）跨境銀行轉賬

通過 SEPA 免費立刻存入 USDT，並通過現貨交易購買 Verge。

（4）第三方支付

MEXC提供多種支付服務，包括Simplex、Banxa、Mercuryo等，讓您獲得最佳的現貨交易來購買Verge。

3

保存或在 MEXC 使用您的Verge（XVG）。

現在您已經購買了加密貨幣，您可以將其保存在您的MEXC賬戶錢包中，或通過區塊鏈轉賬將其發送到其他地方。您還可以交易其他加密貨幣，或將其質押在MEXC收益產品上，以獲取被動收入（Savings陽光普照）。

想要密切關注幣價？到我們的現貨交易所，把您喜愛的幣種配對添加到書簽中。

4

在 MEXC 上交易 Verge (XVG)

在 MEXC 上交易 Verge 等加密貨幣既簡單又直觀。我們的平臺獲得數百萬加密貨幣用戶的信任。您只需要完成幾個步驟即可開始加密貨幣交易。請觀看我們的視頻指南了解如何交易XVG：

Verge（XVG）詳情Verge（XVG）詳情

$ -- USD
$ -- USD$ -- USD

當前Verge價格為每個（Verge / USD），市值為-- USD。24小時內的交易額為0.000 USD。Verge對美元的價格將實時更新，反映其近期的表現。在過去的24小時內，Verge經歷了0.00%的變化。目前它的流通總量為--。

交易數據

0.000
XVG為今日於MEXC的交易量
$0.000
USD等值的XVG為今日於MEXC的交易額

加密貨幣轉換器

MEXC：完美的交易平臺Verge（XVG）

隨時隨處交易

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我們有效率地推出高品質及具良好流動性的的新加密貨幣項目。

大量加密貨幣

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在一線交易平臺之中，我們所上線的加密貨幣數量為榜上第一。

各種交易Verge現貨和合約的方式

於MEXC註冊並成功購買您的第一筆USDT或XVG代幣後，即可開始交易Verge現貨，或交易合約以獲得更高的回報。

XVG/USDT
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如何輕鬆開始交易衍生品？

不確定如何開始交易衍生品？在 MEXC 新手學院，你可以找到有關如何成功執行合約交易的分佈指南。

信息

快速安全地購買類似XVG的加密貨幣。在 MEXC，您可以通過信用卡、跨境銀行轉賬（SWIFT）、P2P 交易和第三方支付（Simplex、Banxa、Mercuryo）購買加密貨幣或於跨市場的各種加密貨幣之間進行交易，包括現貨和衍生品如永續合約。