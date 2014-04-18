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門羅幣 (XMR) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $398.33 -- +5.90% +20.79% +2.56%

門羅幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 門羅幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 8 中立 0 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 0 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 398.6166 398.5833 R2 398.5833 398.5642 R1 398.5666 398.5524 PP 398.5333 398.5333 S1 398.5166 398.5142 S2 398.4833 398.5024 S3 398.4666 398.4833

門羅幣 市場信號 目前淨掛單量 -0.05M $8.71 M $8.76 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.29M 3 日主動買入 $3.70 M 3 日主動賣出 $3.41 M 7 日主動買賣差額 0.25M 7 日主動買入 $12.40 M 7 日主動賣出 $12.16 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 門羅幣資金流向 淨流入 XMRUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.64 M 396.69 2026-08-14 $1.49 M 398.21 2026-08-13 $1.35 M 399.43 2026-08-12 $1.42 M 399.10 2026-08-11 $1.25 M 388.48 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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