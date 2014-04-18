門羅幣 (XMR) 今日技術分析
門羅幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 XMR 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 門羅幣 分析的信息。
門羅幣 (XMR) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$398.33
|--
|+5.90%
|+20.79%
|+2.56%
門羅幣 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 門羅幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
買入
賣出 8
中立 0
買入 18
|移動平均線:
|強烈買入
|賣出 0
|中立 0
|買入 14
|技術指標:
|賣出
|賣出 8
|中立 0
|買入 4
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
398.6166
398.5833
R2
398.5833
398.5642
R1
398.5666
398.5524
PP
398.5333
398.5333
S1
398.5166
398.5142
S2
398.4833
398.5024
S3
398.4666
398.4833
門羅幣 市場信號
目前淨掛單量
-0.05M
$8.71 M
$8.76 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.29M
3 日主動買入
$3.70 M
3 日主動賣出
$3.41 M
7 日主動買賣差額
0.25M
7 日主動買入
$12.40 M
7 日主動賣出
$12.16 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
門羅幣資金流向
淨流入XMRUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|$0.64 M
|396.69
|2026-08-14
|$1.49 M
|398.21
|2026-08-13
|$1.35 M
|399.43
|2026-08-12
|$1.42 M
|399.10
|2026-08-11
|$1.25 M
|388.48
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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