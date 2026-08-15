Electra Protocol 今日價格

Electra Protocol (XEP) 今日實時價格為 NT$ 0.0001659，過去 24 小時內變化了 2.12%。目前 XEP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001659 每 XEP。

Electra Protocol 目前市值在 NT$ 3.06M 排名第 #1414，流通供應量為 18.43B XEP。過去 24 小時內，XEP 的交易價格在 NT$ 0.000164（低點）和 NT$ 0.0001839（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.1166469388，而歷史最低價為 NT$ 0.0042624478511935708。

短期表現方面，XEP 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -2.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.49K。

Electra Protocol（XEP）市場資訊

排名 No.1414 市值 NT$ 3.06MNT$ 3.06M NT$ 3.06M 成交量（24H） NT$ 62.49KNT$ 62.49K NT$ 62.49K 完全稀釋市值 NT$ 4.98MNT$ 4.98M NT$ 4.98M 流通量 18.43B 18.43B 18.43B 最大供應量 30,000,000,560 30,000,000,560 30,000,000,560 總供應量 18,430,559,068 18,430,559,068 18,430,559,068 流通率 61.43% 所屬公鏈 XEP

Electra Protocol 的目前市值為 NT$ 3.06M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.49K。XEP 的流通量為 18.43B，總供應量是 18430559068，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.98M。