Wootrade Network (WOO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:45:31 (UTC+8)
Wootrade Network 今日價格
Wootrade Network (WOO) 今日實時價格為 NT$ 0.01032，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 WOO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01032 每 WOO。
Wootrade Network 目前市值在 NT$ 19.49M 排名第 #654，流通供應量為 1.89B WOO。過去 24 小時內，WOO 的交易價格在 NT$ 0.01019（低點）和 NT$ 0.01075（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 79.4319197393886527408，而歷史最低價為 NT$ 0。
短期表現方面，WOO 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -9.08%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.60K。
Wootrade Network（WOO）市場資訊
NT$ 19.49M
NT$ 19.49MNT$ 19.49M
NT$ 54.60K
NT$ 54.60KNT$ 54.60K
NT$ 19.49M
NT$ 19.49MNT$ 19.49M
1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378
NT$ 0.6404
NT$ 0.6404NT$ 0.6404
Wootrade Network 的目前市值為 NT$ 19.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.60K。WOO 的流通量為 1.89B，總供應量是 1888782088.2947378，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 19.49M。
Wootrade Network 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01019
NT$ 0.01019NT$ 0.01019
24H最低價
NT$ 0.01075
NT$ 0.01075NT$ 0.01075
24H最高價
NT$ 0.01019
NT$ 0.01019NT$ 0.01019
NT$ 0.01075
NT$ 0.01075NT$ 0.01075
NT$ 79.4319197393886527408
NT$ 79.4319197393886527408NT$ 79.4319197393886527408
Wootrade Network（WOO）價格歷史 TWD
跟蹤 Wootrade Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0019055
|+0.58%
|30天
|NT$ -0.00193
|-15.76%
|60天
|NT$ -0.00368
|-26.29%
|90天
|NT$ -0.00706
|-40.63%
Wootrade Network 今日價格變化
今天，WOO 記錄了 NT$ +0.0019055 (+0.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Wootrade Network 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00193 (-15.76%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Wootrade Network 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，WOO 的變化為 NT$ -0.00368 (-26.29%)，從而更廣泛地了解其表現。
Wootrade Network 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00706 (-40.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 WOO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
WOO_USDT在4小時周期運行於0.01051附近，價格處於S1樞紐點與中枢0.01055之間。均線系統呈現多頭排列，7組MA與EMA均指向買入信號，顯示短期趨勢結構尚未完全破壞。價格受制於中央阻力，位於關鍵樞軸下方窄幅震盪。
MACD指標錄得死叉狀態，動能方向與均線系統出現背離。RSI進入超賣區間，表明短期拋壓已釋放得較為充分。快慢指標分層運行，均線看漲而振盪指標看跌，市場動能分布分散，缺乏單邊推力。波動率維持低位，多空雙方在當前價位交投謹慎。
上方近端阻力位於中央0.01055，距離現價約0.38%。R1阻力位0.01060位於上方0.47%處，構成第二道防線。下方近端支撐為S2點位0.01046，距離現價約0.48%。R2遠端參考位0.01064，S1樞紐點0.01051與現價重合，形成即時博弈區域。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Wootrade Network 的價格？
WOO代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. WooX交易所的交易量——更高的交易活動會提升需求。
2. 機構投資者對Wootrade流動性服務的採用程度。
3. 代幣的實用價值與質押獎勵的吸引力。
4. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性。
5. 與各交易所及交易機構的合作公告。
6. 代幣銷燬與供應縮減機制。
7. 其他去中心化交易所與交易平台的競爭。
8. 影響加密貨幣交易的監管發展。
9. 團隊的發展進展與路線圖的推進情況。
10. 市場造市商對WOO深度流動性池的需求。
為什麼人們想知道 Wootrade Network 今天的價格？
人們希望了解今日的WOO價格，主要有以下幾個關鍵原因：進行主動交易決策、管理投資組合，以及把握投資時機。由於WOO可用於WOO X交易所的交易手續費折扣，交易者會密切關注價格走勢以優化成本；而投資人則會追蹤每日價格波動，以評估市場趨勢。
Wootrade Network 的價格預測
Wootrade Network（WOO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WOO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Wootrade Network (WOO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Wootrade Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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，訪問我們的價格預測頁面，查看 WOO 2026–2027 年價格的預測。
關於 Wootrade Network
Wootrade Network (WOO) 是一種去中心化的數字資產，旨在為交易者、交易所和機構提供增強的流動性和降低的交易成本。它建立在以太坊區塊鏈上，並使用一種獨特的、自我維持的流動性池模型，該模型由 WOO 代幣驅動。該網絡旨在通過匯聚多個交易所的流動性，解決加密市場流動性碎片化的問題。WOO 代幣用於交易費用、抵押和 Wootrade 生態系統內的治理。該代幣的發行模型是通縮的，其中一部分交易費用用於代幣回購和燃燒，隨著時間的推移減少總供應量。
如何在台灣購買和投資 Wootrade Network
準備好開始使用 Wootrade Network 了嗎？在 MEXC 購買 WOO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Wootrade Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Wootrade Network (WOO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Wootrade Network 將立即存入您的錢包。
Wootrade Network 能做什麼？
擁有 Wootrade Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Wootrade Network (WOO)
Wootrade由頂尖量化基金Kronos Research孵化，旨在解決加密貨幣市場流動性分散的痛點，零手續費為交易所，錢包，交易機構等用戶提供足量的交易深度。目前Wootrade產品以及落地運行將近1年，並升級至2.0版本。接入的交易所和交易機構超過10家，共有超過6.5萬位終端用戶通過與WOOTRADE合作的交易所使用了其交易深度
白皮書
WOO 代幣是整個生態系激勵設計與實用性的基石，塑造了參與者在各項產品中獲得收益的方式。質押 WOO 的用戶可享有協議所有手續費的 80%，且這些分配以 USDC 支付，讓獎勵具備高度通用性。WOO 總供應量上限為 30 億枚代幣；截至 2024 年初，已透過代幣焚毀（token burns）永久移除逾 9 億枚代幣，減少流通供應量。自 2024 年 6 月起，專案將啟動一項由協議手續費資助的定期「回購暨焚毀」（buyback-and-burn）計畫，採用類似企業股票回購的模式，逐步縮減總供應量。除了質押獎勵外，持有 WOO 還可在平台內享有多項實際優勢，包括最高達 50% 的交易手續費折扣、理財計畫中的更高年化收益率（APY），以及新功能與新機會的優先體驗權。此外，質押 XP 系統亦已擴充更多等級與權益。因此，長期持有者不僅能獲得加成獎勵、參與治理投票，更能解鎖 WOO 生態系內的多項高階功能。整體而言，這些實用性與獎勵機制經過精心設計，旨在同時支持活躍使用者與長期支持者。
WOO 團隊融合了傳統金融與區塊鏈領域的背景，將市場經驗與原生加密工程能力相結合。該團隊已展現出卓越的執行力，成功構建並運營了一個可處理數十億美元交易量的平台，同時維持著強大的安全性與效能表現。截至 2024 年，WOO 已從多個區塊鏈生態系獲得超過 250 萬美元的建設者補助金（builder grants）與激勵獎勵，反映出外界對專案發展方向的高度認可與實質支持。團隊亦透過頻繁更新、詳盡文件與活躍的社群媒體溝通，持續強調透明度與社區參與。其安全策略涵蓋全面的第三方審計實踐，以及獎金總額逾 100 萬美元的漏洞賞金計畫（bug bounty programs）。此外，近期自多家大型金融機構與成功區塊鏈專案引進的戰略性人才，進一步擴充了技術開發與市場營運領域的專業能力，強化組織持續擴張與創新的實力。
WOO 的交易基礎設施以「合成主動做市（sPMM）」為核心，此機制驅動平台上的流動性與交易執行方式。sPMM 設計目標是將傳統交易所的訂單簿體驗上鏈實現，相較於許多標準去中心化交易所（DEX），可達成更快的交易速度與更低的成本。它持續監測市場價格，並自動調整交易條件，以維持高效執行，其運作方式旨在提供接近主流中心化交易所的成交結果。一項關鍵架構選擇是「單一池設計（singleton pool design）」：將資產匯聚至一個整合式流動性來源，而非將流動性碎片化至眾多獨立資金池。此結構提升了資金使用效率、支援各交易對的強勁流動性，並協助降低用戶費用。為應對常見的鏈上交易威脅，WOO 採用先進的 MEV 抵禦機制與動態價格衝擊控制，以緩解諸如「三明治攻擊（sandwich attacks）」等問題。此外，由專業做市商與預言機（oracles）組成的網絡，亦有助於提升價格準確性與整體市場穩定性。針對跨鏈活動，WOO 採用基於 LayerZero 與 Stargate 技術打造的橋接框架，支援超過 15 個區塊鏈網絡間的資產轉移，重點著重於跨鏈資產轉移時的安全性強化與成本最適化。
WOO 正在打造一個廣泛的加密生態系，旨在透過單一整合體驗，拉近中心化金融（CeFi）與去中心化金融（DeFi）之間的距離。該專案融合了易於使用的 DeFi 應用程式與專業級交易功能，而 WOO 代幣則作為核心資產，驅動整個生態系的運作。截至 2024 年，WOO 報告累計交易量已超過 500 億美元，每月活躍用戶達 30 萬人，彰顯其使命：讓加密交易與收益獲取更親民易上手，同時仍優先確保高效能與強大的安全性。目前，此生態系已跨足多條區塊鏈，並於單一持續演進的平台中，整合先進交易功能、收益產生（yield-generation）選項與跨鏈（cross-chain）特性。
WOO 的路線圖聚焦於提升可及性，同時持續拓展全球用戶的產品深度。一項重點計畫預計於 2025 年推出——採用 AI 驅動的介面，旨在簡化各經驗層級使用者的加密導航與交易流程。在網路端，團隊正擴展鏈支援範圍，目標於 2024 年底前整合 20+ 條鏈，以擴大跨生態系的交易與收益選擇。專案的去中心化永續期貨平台 WOOFi Pro 亦持續開發中，即將推出的升級包括更進階的訂單類型與機構級風險管理工具。與功能開發並行，WOO 正積極推動與其他協議的策略合作與整合，以提升 $WOO 代幣實用性並加速採用。近期工作著重強化機構服務，同時擴展 DeFi 產品線，觸及更廣泛的用戶群體。定期產品更新仍是優先事項，持續關注使用者體驗改善與安全性升級。團隊亦已宣布計畫深化與 Layer 2 解決方案及新興區塊鏈網路的整合，以提升可擴展性與整體可及性。
Wootrade Network資源
要更深入地瞭解 Wootrade Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Wootrade Network的其他問題
如果 Wootrade Network 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Wootrade Network 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Wootrade Network 今日價格為 NT$ 0.3304464。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Wootrade Network 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 WOO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Wootrade Network 的交易量為 --。
WOO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Wootrade Network 價格，請造訪 WOO 價格頁面了解更多資訊。
WOO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,898.58
-0.14%
ETH
1,880.12
-0.08%
GOLD(XAUT)
4,361.66
-0.26%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.21
-0.59%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 WOO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Wootrade Network 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Wootrade Network 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Wootrade Network (WOO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Wootrade Network（WOO）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
WOOUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 WOO。在 MEXC 上探索 WOOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.3307666
NT$0.3307666NT$0.3307666
+0.78%
5.25M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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