Wootrade Network 今日價格

Wootrade Network (WOO) 今日實時價格為 NT$ 0.01032，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 WOO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01032 每 WOO。

Wootrade Network 目前市值在 NT$ 19.49M 排名第 #654，流通供應量為 1.89B WOO。過去 24 小時內，WOO 的交易價格在 NT$ 0.01019（低點）和 NT$ 0.01075（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 79.4319197393886527408，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，WOO 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -9.08%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.60K。

Wootrade Network（WOO）市場資訊

排名 No.654 市值 NT$ 19.49MNT$ 19.49M NT$ 19.49M 成交量（24H） NT$ 54.60KNT$ 54.60K NT$ 54.60K 完全稀釋市值 NT$ 19.49MNT$ 19.49M NT$ 19.49M 流通量 1.89B 1.89B 1.89B 最大供應量 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 總供應量 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 流通率 100.00% 發行日期 2020-10-29 00:00:00 發行價格 NT$ 0.6404NT$ 0.6404 NT$ 0.6404 所屬公鏈 ETH

Wootrade Network 的目前市值為 NT$ 19.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.60K。WOO 的流通量為 1.89B，總供應量是 1888782088.2947378，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 19.49M。