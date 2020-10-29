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Wootrade Network 目前實時價格為 0.01032 TWD。WOO 市值為 19,492,231.151201694096 TWD。追蹤台灣的 WOO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Wootrade Network 目前實時價格為 0.01032 TWD。WOO 市值為 19,492,231.151201694096 TWD。追蹤台灣的 WOO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Wootrade Network 圖標

Wootrade Network實時價格 (WOO)

1 WOO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.3304464
NT$0.3304464NT$0.3304464
+0.58%1D
TWD
Wootrade Network (WOO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:45:31 (UTC+8)

Wootrade Network 今日價格

Wootrade Network (WOO) 今日實時價格為 NT$ 0.01032，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 WOO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01032 每 WOO。

Wootrade Network 目前市值在 NT$ 19.49M 排名第 #654，流通供應量為 1.89B WOO。過去 24 小時內，WOO 的交易價格在 NT$ 0.01019（低點）和 NT$ 0.01075（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 79.4319197393886527408，而歷史最低價為 NT$ 0

短期表現方面，WOO 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -9.08%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.60K

Wootrade Network（WOO）市場資訊

No.654

NT$ 19.49M
NT$ 19.49MNT$ 19.49M

NT$ 54.60K
NT$ 54.60KNT$ 54.60K

NT$ 19.49M
NT$ 19.49MNT$ 19.49M

1.89B
1.89B 1.89B

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

100.00%

2020-10-29 00:00:00

NT$ 0.6404
NT$ 0.6404NT$ 0.6404

ETH

Wootrade Network 的目前市值為 NT$ 19.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.60K。WOO 的流通量為 1.89B，總供應量是 1888782088.2947378，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 19.49M

Wootrade Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01019
NT$ 0.01019NT$ 0.01019
24H最低價
NT$ 0.01075
NT$ 0.01075NT$ 0.01075
24H最高價

NT$ 0.01019
NT$ 0.01019NT$ 0.01019

NT$ 0.01075
NT$ 0.01075NT$ 0.01075

NT$ 79.4319197393886527408
NT$ 79.4319197393886527408NT$ 79.4319197393886527408

NT$ 0
NT$ 0NT$ 0

-0.20%

+0.58%

-9.08%

-9.08%

Wootrade Network（WOO）價格歷史 TWD

跟蹤 Wootrade Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0019055+0.58%
30天NT$ -0.00193-15.76%
60天NT$ -0.00368-26.29%
90天NT$ -0.00706-40.63%
Wootrade Network 今日價格變化

今天，WOO 記錄了 NT$ +0.0019055 (+0.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Wootrade Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00193 (-15.76%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Wootrade Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WOO 的變化為 NT$ -0.00368 (-26.29%)，從而更廣泛地了解其表現。

Wootrade Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00706 (-40.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Wootrade Network（WOO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Wootrade Network 價格歷史頁面

Wootrade Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Wootrade Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Wootrade Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WOO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

WOO_USDT在4小時周期運行於0.01051附近，價格處於S1樞紐點與中枢0.01055之間。均線系統呈現多頭排列，7組MA與EMA均指向買入信號，顯示短期趨勢結構尚未完全破壞。價格受制於中央阻力，位於關鍵樞軸下方窄幅震盪。 MACD指標錄得死叉狀態，動能方向與均線系統出現背離。RSI進入超賣區間，表明短期拋壓已釋放得較為充分。快慢指標分層運行，均線看漲而振盪指標看跌，市場動能分布分散，缺乏單邊推力。波動率維持低位，多空雙方在當前價位交投謹慎。 上方近端阻力位於中央0.01055，距離現價約0.38%。R1阻力位0.01060位於上方0.47%處，構成第二道防線。下方近端支撐為S2點位0.01046，距離現價約0.48%。R2遠端參考位0.01064，S1樞紐點0.01051與現價重合，形成即時博弈區域。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Wootrade Network 的價格？

WOO代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. WooX交易所的交易量——更高的交易活動會提升需求。
2. 機構投資者對Wootrade流動性服務的採用程度。
3. 代幣的實用價值與質押獎勵的吸引力。
4. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性。
5. 與各交易所及交易機構的合作公告。
6. 代幣銷燬與供應縮減機制。
7. 其他去中心化交易所與交易平台的競爭。
8. 影響加密貨幣交易的監管發展。
9. 團隊的發展進展與路線圖的推進情況。
10. 市場造市商對WOO深度流動性池的需求。

為什麼人們想知道 Wootrade Network 今天的價格？

人們希望了解今日的WOO價格，主要有以下幾個關鍵原因：進行主動交易決策、管理投資組合，以及把握投資時機。由於WOO可用於WOO X交易所的交易手續費折扣，交易者會密切關注價格走勢以優化成本；而投資人則會追蹤每日價格波動，以評估市場趨勢。

Wootrade Network 的價格預測

Wootrade Network（WOO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WOO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Wootrade Network (WOO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Wootrade Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Wootrade Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Wootrade Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WOO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Wootrade Network

Wootrade Network (WOO) 是一種去中心化的數字資產，旨在為交易者、交易所和機構提供增強的流動性和降低的交易成本。它建立在以太坊區塊鏈上，並使用一種獨特的、自我維持的流動性池模型，該模型由 WOO 代幣驅動。該網絡旨在通過匯聚多個交易所的流動性，解決加密市場流動性碎片化的問題。WOO 代幣用於交易費用、抵押和 Wootrade 生態系統內的治理。該代幣的發行模型是通縮的，其中一部分交易費用用於代幣回購和燃燒，隨著時間的推移減少總供應量。

如何在台灣購買和投資 Wootrade Network

準備好開始使用 Wootrade Network 了嗎？在 MEXC 購買 WOO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Wootrade Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Wootrade Network (WOO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Wootrade Network 將立即存入您的錢包。
Wootrade Network (WOO) 購買教程

Wootrade Network 能做什麼？

擁有 Wootrade Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Wootrade Network (WOO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Wootrade Network (WOO)

Wootrade由頂尖量化基金Kronos Research孵化，旨在解決加密貨幣市場流動性分散的痛點，零手續費為交易所，錢包，交易機構等用戶提供足量的交易深度。目前Wootrade產品以及落地運行將近1年，並升級至2.0版本。接入的交易所和交易機構超過10家，共有超過6.5萬位終端用戶通過與WOOTRADE合作的交易所使用了其交易深度

白皮書

Wootrade Network資源

要更深入地瞭解 Wootrade Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Wootrade Network網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

人們還問：關於Wootrade Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:45:31 (UTC+8)

Wootrade Network（WOO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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WOOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WOO。在 MEXC 上探索 WOOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Wootrade Network (WOO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Wootrade Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WOO/USDT
NT$0.3307666
NT$0.3307666NT$0.3307666
+0.78%
5.25M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.1088372
NT$2.1088372NT$2.1088372

+246.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15183884
NT$0.15183884NT$0.15183884

-4.62%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4799798
NT$0.4799798NT$0.4799798

-3.35%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.922998
NT$9.922998NT$9.922998

+1.27%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.7987758
NT$8.7987758NT$8.7987758

-3.68%

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KiiChain

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NT$2.1088372
NT$2.1088372NT$2.1088372

+246.63%

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ShotsAI

SHOT

NT$0.002555196
NT$0.002555196NT$0.002555196

+59.60%

Fusionist

Fusionist

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NT$10.5547526
NT$10.5547526NT$10.5547526

+18.89%

Talus

Talus

US

NT$0.533133
NT$0.533133NT$0.533133

+18.00%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1162018
NT$2.1162018NT$2.1162018

+10.37%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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WOO
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TWD

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