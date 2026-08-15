Worldcoin (WLD) 今日技術分析 Worldcoin 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 WLD 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Worldcoin 分析的信息。 註 冊

Worldcoin (WLD) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.3416 -- +12.40% -16.85% +42.27%

Worldcoin 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Worldcoin 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 13 中立 3 買入 10 移動平均線 : 賣出 賣出 10 中立 1 買入 3 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.3413 0.3413 R2 0.3413 0.3412 R1 0.3412 0.3412 PP 0.3412 0.3412 S1 0.3411 0.3411 S2 0.3411 0.3411 S3 0.341 0.3411

Worldcoin 市場信號 目前淨掛單量 -0.29M $29.76 M $30.04 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -1.61M 3 日主動買入 $32.41 M 3 日主動賣出 $34.02 M 7 日主動買賣差額 -1.56M 7 日主動買入 $112.51 M 7 日主動賣出 $114.07 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Worldcoin資金流向 淨流入 WLDUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.10 M 0.34 2026-08-14 -$0.20 M 0.35 2026-08-13 -$0.95 M 0.35 2026-08-12 $0.70 M 0.34 2026-08-11 -$1.21 M 0.33 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Worldcoin (WLD) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Worldcoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 WLD / USDT $0.3416 $0.3416 $0.3416 -1.32% 1.01M (USDT) 去交易 WLD / USDC $0.3414 $0.3414 $0.3414 -1.44% 294.64K (USDT) 去交易