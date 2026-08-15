D. Energy實時價格 (WATT)
D. Energy (WATT) 今日實時價格為 NT$ 0.0405，過去 24 小時內變化了 1.00%。目前 WATT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0405 每 WATT。
D. Energy 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WATT。過去 24 小時內，WATT 的交易價格在 NT$ 0.0405（低點）和 NT$ 0.04229（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，WATT 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 565.42。
WATT
D. Energy 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 565.42。WATT 的流通量為 --，總供應量是 1200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 48.60M。
0.00%
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-0.74%
-0.74%
跟蹤 D. Energy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0130991
|-1.00%
|30天
|NT$ -0.00122
|-2.93%
|60天
|NT$ -0.0225
|-35.72%
|90天
|NT$ -0.15178
|-78.94%
今天，WATT 記錄了 NT$ -0.0130991 (-1.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00122 (-2.93%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，WATT 的變化為 NT$ -0.0225 (-35.72%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.15178 (-78.94%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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在 2040 年，D. Energy 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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