D. Energy 今日價格

D. Energy (WATT) 今日實時價格為 NT$ 0.0405，過去 24 小時內變化了 1.00%。目前 WATT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0405 每 WATT。

D. Energy 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WATT。過去 24 小時內，WATT 的交易價格在 NT$ 0.0405（低點）和 NT$ 0.04229（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，WATT 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 565.42。

D. Energy（WATT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 565.42NT$ 565.42 NT$ 565.42 完全稀釋市值 NT$ 48.60MNT$ 48.60M NT$ 48.60M 流通量 ---- -- 總供應量 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 所屬公鏈 WATT

D. Energy 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 565.42。WATT 的流通量為 --，總供應量是 1200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 48.60M。