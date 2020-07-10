Trustswap 今日價格

Trustswap (TRUSTSWAP) 今日實時價格為 NT$ 0.03395，過去 24 小時內變化了 4.84%。目前 TRUSTSWAP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03395 每 TRUSTSWAP。

Trustswap 目前市值在 NT$ 3.39M 排名第 #1267，流通供應量為 100.00M TRUSTSWAP。過去 24 小時內，TRUSTSWAP 的交易價格在 NT$ 0.03306（低點）和 NT$ 0.03591（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 160.4659033305，而歷史最低價為 NT$ 0.40028108862573。

短期表現方面，TRUSTSWAP 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -2.17%。過去一天，總交易量達到 NT$ 6.27K。

Trustswap（TRUSTSWAP）市場資訊

排名 No.1267 市值 NT$ 3.39MNT$ 3.39M NT$ 3.39M 成交量（24H） NT$ 6.27KNT$ 6.27K NT$ 6.27K 完全稀釋市值 NT$ 3.39MNT$ 3.39M NT$ 3.39M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 發行日期 2020-07-10 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Trustswap 的目前市值為 NT$ 3.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 6.27K。TRUSTSWAP 的流通量為 100.00M，總供應量是 99995164.26708125，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.39M。