TIA (TIA) 今日技術分析 TIA 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 TIA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 TIA 分析的信息。 註 冊

TIA (TIA) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.3024 -- -8.51% -27.01% -23.68%

TIA 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 TIA 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 2 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.303 0.3028 R2 0.3028 0.3025 R1 0.3024 0.3024 PP 0.3022 0.3022 S1 0.3018 0.3019 S2 0.3016 0.3018 S3 0.3012 0.3016

TIA 市場信號 目前淨掛單量 -0.97M $10.74 M $11.71 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.24M 3 日主動買入 $5.18 M 3 日主動賣出 $5.42 M 7 日主動買賣差額 -0.09M 7 日主動買入 $13.22 M 7 日主動賣出 $13.32 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 TIA資金流向 淨流入 TIAUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.02 M 0.30 2026-08-14 -$0.47 M 0.30 2026-08-13 -$0.19 M 0.31 2026-08-12 -$0.12 M 0.31 2026-08-11 -$0.21 M 0.31 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 TIA (TIA) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 TIA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 TIA / USDT $0.3026 $0.3026 $0.3026 -0.38% 891.14K (USDT) 去交易 TIA / USDC $0.3025 $0.3025 $0.3025 -0.26% 179.34K (USDT) 去交易