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MicroVisionChain 目前實時價格為 0.016378 TWD。SPACEMVC 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 SPACEMVC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！MicroVisionChain 目前實時價格為 0.016378 TWD。SPACEMVC 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 SPACEMVC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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MicroVisionChain 圖標

MicroVisionChain實時價格 (SPACEMVC)

1 SPACEMVC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.5230215
NT$0.5230215NT$0.5230215
-12.73%1D
TWD
MicroVisionChain (SPACEMVC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:47:32 (UTC+8)

MicroVisionChain 今日價格

MicroVisionChain (SPACEMVC) 今日實時價格為 NT$ 0.016378，過去 24 小時內變化了 12.73%。目前 SPACEMVC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.016378 每 SPACEMVC。

MicroVisionChain 目前市值在 -- 排名第 #4207，流通供應量為 -- SPACEMVC。過去 24 小時內，SPACEMVC 的交易價格在 NT$ 0.016336（低點）和 NT$ 0.02972（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,200.2655371076691623，而歷史最低價為 NT$ 0.2435756674775596965

短期表現方面，SPACEMVC 在過去一小時內波動了 -1.60%，過去7 天內波動了 +37.22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.29K

MicroVisionChain（SPACEMVC）市場資訊

No.4207

--
----

NT$ 59.29K
NT$ 59.29KNT$ 59.29K

NT$ 343.94K
NT$ 343.94KNT$ 343.94K

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

SPACE

MicroVisionChain 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.29K。SPACEMVC 的流通量為 --，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 343.94K

MicroVisionChain 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.016336
NT$ 0.016336NT$ 0.016336
24H最低價
NT$ 0.02972
NT$ 0.02972NT$ 0.02972
24H最高價

NT$ 0.016336
NT$ 0.016336NT$ 0.016336

NT$ 0.02972
NT$ 0.02972NT$ 0.02972

NT$ 1,200.2655371076691623
NT$ 1,200.2655371076691623NT$ 1,200.2655371076691623

NT$ 0.2435756674775596965
NT$ 0.2435756674775596965NT$ 0.2435756674775596965

-1.60%

-12.73%

+37.22%

+37.22%

MicroVisionChain（SPACEMVC）價格歷史 TWD

跟蹤 MicroVisionChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0762927-12.73%
30天NT$ +0.002208+15.58%
60天NT$ -0.016932-50.84%
90天NT$ -0.024792-60.22%
MicroVisionChain 今日價格變化

今天，SPACEMVC 記錄了 NT$ -0.0762927 (-12.73%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MicroVisionChain 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.002208 (+15.58%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MicroVisionChain 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SPACEMVC 的變化為 NT$ -0.016932 (-50.84%)，從而更廣泛地了解其表現。

MicroVisionChain 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.024792 (-60.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MicroVisionChain（SPACEMVC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MicroVisionChain 價格歷史頁面

MicroVisionChain 分析

本分析利用人工智慧模型評估 MicroVisionChain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 MicroVisionChain 的價格？

MicroVisionChain (SPACEMVC) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者對區塊鏈遊戲專案的信心
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 合作夥伴公告與生態系統的發展進展
4. 整體加密貨幣市場趨勢及與比特幣的相關性
5. MicroVisionChain 生態系統內的代幣實用性
6. 供需關係的動態變化
7. 影響遊戲代幣的監管消息
8. 社群採用度與用戶成長
9. 技術發展與路線圖進展
10. 對於替代幣的一般風險偏好

為什麼人們想知道 MicroVisionChain 今天的價格？

人們希望了解 MicroVisionChain (SPACEMVC) 的今日價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機判斷、市場分析，以及盈虧計算。即時行情有助於交易者識別買入/賣出的機會，並評估市場趨勢。

MicroVisionChain 的價格預測

MicroVisionChain（SPACEMVC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SPACEMVC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
MicroVisionChain (SPACEMVC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，MicroVisionChain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MicroVisionChain 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MicroVisionChain 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SPACEMVC 2026–2027 年價格的預測。

關於 MicroVisionChain

SPACE (SpaceChain) 是一個基於區塊鏈的衛星網絡，旨在為全球數字經濟提供去中心化的基礎設施。SPACE 代幣在 SpaceChain 生態系統中被用來激勵和獎勵社區參與，以及訪問和使用 SpaceChain 的服務。該網絡採用雙鏈設計，結合了比特幣的安全性和以太坊的智能合約功能，以促進安全的點對點交易和智能合約的執行。SpaceChain 的主要應用場景包括數據存儲和傳輸、供應鏈追蹤，以及遠程感測服務，所有這些都以去中心化的方式進行，以減少對中心化實體的依賴並提高數據安全性。

如何在台灣購買和投資 MicroVisionChain

準備好開始使用 MicroVisionChain 了嗎？在 MEXC 購買 SPACEMVC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MicroVisionChain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MicroVisionChain (SPACEMVC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MicroVisionChain 將立即存入您的錢包。
MicroVisionChain (SPACEMVC) 購買教程

MicroVisionChain 能做什麼？

擁有 MicroVisionChain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 MicroVisionChain (SPACEMVC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是MicroVisionChain (SPACEMVC)

MVC是一條UTXO模型的一層智能合約公有鏈，潛力無限。 它是一個革命性的區塊鏈解決方案，旨在解決比特幣的擁塞問題。 MVC 實現了無與倫比的交易速度、高並發的指數級可擴展性、極低的費用，同時保持了去中心化。 結合跨鏈去中心化身份（DID）解決方案，MVC將成為比特幣的理想側鏈，釋放比特幣日常交易的全部潛力，並提供比特幣虛擬機，支持大規模Web3應用程序的開發。

MicroVisionChain資源

要更深入地瞭解 MicroVisionChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MicroVisionChain網站
區塊查詢

人們還問：關於MicroVisionChain的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:47:32 (UTC+8)

MicroVisionChain（SPACEMVC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 MicroVisionChain 的更多資訊

SPACEMVCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SPACEMVC。在 MEXC 上探索 SPACEMVCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 MicroVisionChain (SPACEMVC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 MicroVisionChain 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SPACEMVC/USDT
NT$0.5221908
NT$0.5221908NT$0.5221908
-12.85%
3.36M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.405835
NT$2.405835NT$2.405835

+296.31%

utility token

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NT$0.17064495
NT$0.17064495NT$0.17064495

-9.52%

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NT$0.4712625NT$0.4712625

-23.57%

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NT$9.18243
NT$9.18243NT$9.18243

+23.55%

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DAPPOS

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NT$9.160065
NT$9.160065NT$9.160065

+3.01%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.405835
NT$2.405835NT$2.405835

+296.31%

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NT$8.7380055
NT$8.7380055NT$8.7380055

+136.23%

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AKEDO

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NT$0.34508556
NT$0.34508556NT$0.34508556

+65.43%

Velvet

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NT$32.9720805
NT$32.9720805NT$32.9720805

+46.00%

Cap

Cap

CAP

NT$2.283147
NT$2.283147NT$2.283147

+31.77%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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SPACEMVC
TWD
TWD

1 SPACEMVC = 0.5232771 TWD