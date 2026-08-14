MicroVisionChain 今日價格

MicroVisionChain (SPACEMVC) 今日實時價格為 NT$ 0.016378，過去 24 小時內變化了 12.73%。目前 SPACEMVC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.016378 每 SPACEMVC。

MicroVisionChain 目前市值在 -- 排名第 #4207，流通供應量為 -- SPACEMVC。過去 24 小時內，SPACEMVC 的交易價格在 NT$ 0.016336（低點）和 NT$ 0.02972（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,200.2655371076691623，而歷史最低價為 NT$ 0.2435756674775596965。

短期表現方面，SPACEMVC 在過去一小時內波動了 -1.60%，過去7 天內波動了 +37.22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.29K。

MicroVisionChain（SPACEMVC）市場資訊

排名 No.4207 市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 59.29KNT$ 59.29K NT$ 59.29K 完全稀釋市值 NT$ 343.94KNT$ 343.94K NT$ 343.94K 流通量 ---- -- 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所屬公鏈 SPACE

MicroVisionChain 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.29K。SPACEMVC 的流通量為 --，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 343.94K。