OneFootball Credits實時價格 (OFC)
OneFootball Credits (OFC) 今日實時價格為 NT$ 0.008429，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 OFC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008429 每 OFC。
OneFootball Credits 目前市值在 NT$ 1.36M 排名第 #1206，流通供應量為 161.27M OFC。過去 24 小時內，OFC 的交易價格在 NT$ 0.00835（低點）和 NT$ 0.00895（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.4346304224466694174，而歷史最低價為 NT$ 0.9770073040681485148。
短期表現方面，OFC 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -12.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 102.45K。
No.1206
16.12%
BASE
OneFootball Credits 的目前市值為 NT$ 1.36M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 102.45K。OFC 的流通量為 161.27M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.43M。
+0.22%
-3.47%
-12.85%
-12.85%
跟蹤 OneFootball Credits 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00969382
|-3.47%
|30天
|NT$ -0.003841
|-31.31%
|60天
|NT$ -0.024171
|-74.15%
|90天
|NT$ -0.036261
|-81.14%
今天，OFC 記錄了 NT$ -0.00969382 (-3.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.003841 (-31.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，OFC 的變化為 NT$ -0.024171 (-74.15%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.036261 (-81.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 OneFootball Credits 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 OFC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
OFC_USDT在4小時周期運行於0.009003，位於中枢0.00903下方。價格處於S1與R1構成的窄幅區間內。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均錄得買入信號。結構位置與短期趨勢指標存在背離。 MACD呈現死叉狀態，動能向下發散。RSI處於中性區域，未顯示極端超買或超賣。KDJ與StochRSI數值待定，需結合即時數據確認短期擺動方向。布林帶開口狀態待定，波動率變化暫無明確指向。快慢指標分層，長期均線支撐與短期動量減弱並存。 近端阻力位於R1價位0.00911，距離現價約1.2%。近端支撐位於S1價位0.00889，距離現價約1.3%。遠端參考位為R2 0.00925及S2 0.00881。價格突破中枢0.00903將改變當前震盪結構。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，OneFootball Credits 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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OneFootball Credits（$OFC）是驅動 OneFootball 足球球迷經濟生態的核心代幣。 OneFootball 成立於 2008 年，是全球領先的足球媒體平台之一。如今，OneFootball的業務已拓展至媒體之外，旗下OneFootball Club推出了FanPass——一個鏈上粉絲身份系統，旨在幫助俱樂部和品牌識別並獎勵粉絲的積極參與。透過 $OFC，OneFootball 旨在將全球 35 億足球球迷 轉變為全球自循環球迷經濟體系中的積極參與者。
要更深入地瞭解 OneFootball Credits，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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