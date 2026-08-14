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OneFootball Credits 目前實時價格為 0.008429 TWD。OFC 市值為 1,359,384.19343 TWD。追蹤台灣的 OFC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！OneFootball Credits 目前實時價格為 0.008429 TWD。OFC 市值為 1,359,384.19343 TWD。追蹤台灣的 OFC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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OneFootball Credits 圖標

OneFootball Credits實時價格 (OFC)

1 OFC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.26966695
NT$0.26966695NT$0.26966695
-3.47%1D
TWD
OneFootball Credits (OFC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:21:44 (UTC+8)

OneFootball Credits 今日價格

OneFootball Credits (OFC) 今日實時價格為 NT$ 0.008429，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 OFC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008429 每 OFC。

OneFootball Credits 目前市值在 NT$ 1.36M 排名第 #1206，流通供應量為 161.27M OFC。過去 24 小時內，OFC 的交易價格在 NT$ 0.00835（低點）和 NT$ 0.00895（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.4346304224466694174，而歷史最低價為 NT$ 0.9770073040681485148

短期表現方面，OFC 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -12.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 102.45K

OneFootball Credits（OFC）市場資訊

No.1206

NT$ 1.36M
NT$ 1.36MNT$ 1.36M

NT$ 102.45K
NT$ 102.45KNT$ 102.45K

NT$ 8.43M
NT$ 8.43MNT$ 8.43M

161.27M
161.27M 161.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.12%

BASE

OneFootball Credits 的目前市值為 NT$ 1.36M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 102.45K。OFC 的流通量為 161.27M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.43M

OneFootball Credits 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00835
NT$ 0.00835NT$ 0.00835
24H最低價
NT$ 0.00895
NT$ 0.00895NT$ 0.00895
24H最高價

NT$ 0.00835
NT$ 0.00835NT$ 0.00835

NT$ 0.00895
NT$ 0.00895NT$ 0.00895

NT$ 5.4346304224466694174
NT$ 5.4346304224466694174NT$ 5.4346304224466694174

NT$ 0.9770073040681485148
NT$ 0.9770073040681485148NT$ 0.9770073040681485148

+0.22%

-3.47%

-12.85%

-12.85%

OneFootball Credits（OFC）價格歷史 TWD

跟蹤 OneFootball Credits 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00969382-3.47%
30天NT$ -0.003841-31.31%
60天NT$ -0.024171-74.15%
90天NT$ -0.036261-81.14%
OneFootball Credits 今日價格變化

今天，OFC 記錄了 NT$ -0.00969382 (-3.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OneFootball Credits 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.003841 (-31.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OneFootball Credits 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OFC 的變化為 NT$ -0.024171 (-74.15%)，從而更廣泛地了解其表現。

OneFootball Credits 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.036261 (-81.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OneFootball Credits（OFC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OneFootball Credits 價格歷史頁面

OneFootball Credits 分析

本分析利用人工智慧模型評估 OneFootball Credits 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

OneFootball Credits 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 OFC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

OFC_USDT在4小時周期運行於0.009003，位於中枢0.00903下方。價格處於S1與R1構成的窄幅區間內。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均錄得買入信號。結構位置與短期趨勢指標存在背離。 MACD呈現死叉狀態，動能向下發散。RSI處於中性區域，未顯示極端超買或超賣。KDJ與StochRSI數值待定，需結合即時數據確認短期擺動方向。布林帶開口狀態待定，波動率變化暫無明確指向。快慢指標分層，長期均線支撐與短期動量減弱並存。 近端阻力位於R1價位0.00911，距離現價約1.2%。近端支撐位於S1價位0.00889，距離現價約1.3%。遠端參考位為R2 0.00925及S2 0.00881。價格突破中枢0.00903將改變當前震盪結構。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

OneFootball Credits 的價格預測

OneFootball Credits（OFC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OFC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
OneFootball Credits (OFC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，OneFootball Credits 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 OneFootball Credits 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 OneFootball Credits 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OFC 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 OneFootball Credits

準備好開始使用 OneFootball Credits 了嗎？在 MEXC 購買 OFC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 OneFootball Credits 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 OneFootball Credits (OFC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，OneFootball Credits 將立即存入您的錢包。
OneFootball Credits (OFC) 購買教程

OneFootball Credits 能做什麼？

擁有 OneFootball Credits 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 OneFootball Credits (OFC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits（$OFC）是驅動 OneFootball 足球球迷經濟生態的核心代幣。 OneFootball 成立於 2008 年，是全球領先的足球媒體平台之一。如今，OneFootball的業務已拓展至媒體之外，旗下OneFootball Club推出了FanPass——一個鏈上粉絲身份系統，旨在幫助俱樂部和品牌識別並獎勵粉絲的積極參與。透過 $OFC，OneFootball 旨在將全球 35 億足球球迷 轉變為全球自循環球迷經濟體系中的積極參與者。

OneFootball Credits資源

要更深入地瞭解 OneFootball Credits，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方OneFootball Credits網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsBase EcosystemCoinList Launchpad

人們還問：關於OneFootball Credits的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:21:44 (UTC+8)

OneFootball Credits（OFC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 OneFootball Credits 的更多資訊

OFCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 OFC。在 MEXC 上探索 OFCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 OneFootball Credits (OFC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 OneFootball Credits 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
OFC/USDT
NT$0.26966695
NT$0.26966695NT$0.26966695
-3.45%
11.84M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.3827241
NT$2.3827241NT$2.3827241

+292.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.19226758
NT$0.19226758NT$0.19226758

+1.88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4459815
NT$0.4459815NT$0.4459815

-27.72%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.021934
NT$9.021934NT$9.021934

+21.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.322452
NT$9.322452NT$9.322452

+4.77%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3827241
NT$2.3827241NT$2.3827241

+292.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8499354
NT$8.8499354NT$8.8499354

+139.11%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.362533406
NT$0.362533406NT$0.362533406

+73.69%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3705755
NT$2.3705755NT$2.3705755

+36.73%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9988292
NT$4.9988292NT$4.9988292

+27.81%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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