OneFootball Credits (OFC) 今日實時價格為 NT$ 0.008429，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 OFC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008429 每 OFC。

OneFootball Credits 目前市值在 NT$ 1.36M 排名第 #1206，流通供應量為 161.27M OFC。過去 24 小時內，OFC 的交易價格在 NT$ 0.00835（低點）和 NT$ 0.00895（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.4346304224466694174，而歷史最低價為 NT$ 0.9770073040681485148。

短期表現方面，OFC 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -12.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 102.45K。

OneFootball Credits（OFC）市場資訊

排名 No.1206 市值 NT$ 1.36MNT$ 1.36M NT$ 1.36M 成交量（24H） NT$ 102.45KNT$ 102.45K NT$ 102.45K 完全稀釋市值 NT$ 8.43MNT$ 8.43M NT$ 8.43M 流通量 161.27M 161.27M 161.27M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.12% 所屬公鏈 BASE

OneFootball Credits 的目前市值為 NT$ 1.36M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 102.45K。OFC 的流通量為 161.27M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.43M。