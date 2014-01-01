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DASH 今日價格
DASH (DASH) 今日實時價格為 NT$ 29.97，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 DASH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 29.97 每 DASH。
DASH 目前市值在 NT$ 381.56M 排名第 #84，流通供應量為 12.73M DASH。過去 24 小時內，DASH 的交易價格在 NT$ 29.66（低點）和 NT$ 30.65（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 52,518.1946630859375，而歷史最低價為 NT$ 6.8404900673031805428。
短期表現方面，DASH 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 -3.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 300.74K。
DASH（DASH）市場資訊
NT$ 381.56M
NT$ 381.56MNT$ 381.56M
NT$ 300.74K
NT$ 300.74KNT$ 300.74K
NT$ 566.43M
NT$ 566.43MNT$ 566.43M
18,900,000
18,900,000 18,900,000
12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606
NT$ 6.837324
NT$ 6.837324NT$ 6.837324
DASH 的目前市值為 NT$ 381.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 300.74K。DASH 的流通量為 12.73M，總供應量是 12731523.47933606，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 566.43M。
DASH 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 29.66
NT$ 29.66NT$ 29.66
24H最低價
NT$ 30.65
NT$ 30.65NT$ 30.65
24H最高價
NT$ 29.66
NT$ 29.66NT$ 29.66
NT$ 30.65
NT$ 30.65NT$ 30.65
NT$ 52,518.1946630859375
NT$ 52,518.1946630859375NT$ 52,518.1946630859375
NT$ 6.8404900673031805428
NT$ 6.8404900673031805428NT$ 6.8404900673031805428
DASH（DASH）價格歷史 TWD
跟蹤 DASH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +2.8658
|+0.30%
|30天
|NT$ -4.76
|-13.71%
|60天
|NT$ -8.66
|-22.42%
|90天
|NT$ -11.47
|-27.68%
DASH 今日價格變化
今天，DASH 記錄了 NT$ +2.8658 (+0.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
DASH 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -4.76 (-13.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
DASH 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，DASH 的變化為 NT$ -8.66 (-22.42%)，從而更廣泛地了解其表現。
DASH 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -11.47 (-27.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 DASH（DASH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 DASH 價格歷史頁面
目前 DASH 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
DASH_USDT在4小時周期運行於29.93，價格位於S1支撐位29.88上方。中樞阻力位30.25構成當前結構的上限。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。MACD形成金叉，快慢線同向發散。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。波動率維持正常水平，布林帶收口顯示盤整特徵。近端支撐位於29.88，距離現價0.05；下方次級支撐29.69，距離現價0.24。上方第一阻力30.44，距離現價0.51；遠端阻力30.81，距離現價0.88。價格需突破30.25的中樞才能確認結構上移。短期動能集中在多方，但受到中樞壓制的限制。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 DASH 的價格？
DASH 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場採用度與商家接受度
2. 隱私功能的需求及監管層面的關注
3. 網路升級與技術進步
4. 整體加密貨幣市場的情緒
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 其他隱私幣的競爭
7. 主節點獎勵與權益證明經濟學
為什麼人們想知道 DASH 今天的價格？
人們希望了解今日的DASH價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。DASH的價格波動為獲利創造了機會，但也需要即時監控。投資者會追蹤每日價格，以評估績效、做出買賣決策，並管理其加密貨幣資產的風險曝露。
DASH 的價格預測
DASH（DASH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DASH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。DASH (DASH) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，DASH 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DASH 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 DASH 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 DASH 2026–2027 年價格的預測。
關於 DASH
Dash (DASH) 是一種數位貨幣，其設計目的在於提供比其他加密貨幣更好的隱私和交易速度。它最初於2014年以XCoin的名稱推出，後來重新命名為Darkcoin，最終成為Dash，這是'Digital Cash'的縮寫。Dash運行在一個具有兩層架構的區塊鏈網路上，利用礦工和主節點來驗證和保護交易。其獨特的InstantSend和PrivateSend功能分別提供近乎即時和匿名的交易。Dash的主要使用情境是作為數位交易的交換媒介，特別注重速度和隱私。其供應模型是通脹的，硬幣上限為1890萬枚，新的硬幣作為挖礦和維護主節點的獎勵發行。
如何在台灣購買和投資 DASH
準備好開始使用 DASH 了嗎？在 MEXC 購買 DASH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 DASH 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 DASH (DASH) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，DASH 將立即存入您的錢包。
DASH 能做什麼？
擁有 DASH 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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在 MEXC 上購買 DASH (DASH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是DASH (DASH)
Dash (DASH)是一種數字貨幣。在它的幫助下，世界上任何地方的任何人都可以隨時快速而輕鬆地，以低廉手續費完成交易，而且無需依賴中央機構。達世幣以去中心化的點對點網路為基礎，以強大的密碼學為保障，它提供了安全、用戶體驗好且毫無門檻的支付方式。達世幣是便攜、實惠可拆分和能夠快速交易的數字現金，適用於線上交易和日常生活。得益於低廉的交易手續費和快捷的交易速度， 達世幣在世界各地被用作現金和信用卡的實用替代品。不僅如此，它還提供了國際匯款的解決方案。在傳統支付系統存在技術准入障礙，或惡性通脹摧毀現有貨幣實用性的地區，達世幣尤其受歡迎。
白皮書
Dash 採用一種經濟設計，旨在維持網路運作與持續成長。最終供應量預計介於 1,774 萬至 1,892 萬枚幣之間，且該專案未進行預挖（premine），以支持公平分配。截至 2023 年，約有 1,120 萬枚 DASH 在流通中，新增發行來自挖礦獎勵。Dash 同時採用獨特的獎勵拆分機制，以支援生態系多個面向：45% 區塊獎勵分配給礦工、45% 分配給主節點（masternodes），剩餘 10% 則進入財庫（treasury），用於資助開發與生態系擴張。區塊補貼（block subsidy）每年遞減 7.14%，創造出穩定且可預期的新供應量下滑曲線。由於財庫資金直接來自區塊獎勵，因此能提供持續性的內部資金，降低對外部資金來源的依賴，有助於維護網路獨立性與長期永續性。該財庫已資助眾多開發與行銷計畫，推動採用率提升與技術進展。主節點營運者則因提供關鍵服務而獲得定期獎勵，這有助於涵蓋營運開支，並透過穩定可靠的基礎設施維護，鼓勵長期參與。典型的主節點年化報酬率通常落在 5–8% 區間，實際數值會隨網路狀況與參與程度而浮動。
Dash 的開發工作由 Dash Core Group 主導，團隊成員包括區塊鏈專家及其他專業人士。該團隊的技術履歷涵蓋多項關鍵創新，例如 InstantSend、CoinJoin 和 ChainLocks。Dash 採用去中心化治理架構，由主節點（masternode）持有者參與決策過程，確保開發方向能反映社群優先事項與網路實際需求。此種治理模式已證明在制定發展方向與資源分配上卓有成效。自項目啟動以來，團隊持續擴充，涵蓋軟體開發、商業策略及行銷等領域的專業人才。Dash Core Group 同時定期發布清晰透明的進度更新，讓社群隨時掌握開發進展與財務監督狀況。此外，該團隊亦積極與多方機構建立合作夥伴關係，以拓展 Dash 實用場景，並推動其在傳統金融與加密市場中的採用。
Dash 採用獨特的雙層網路架構。第一層由礦工組成，他們透過 X11 雜湊演算法來保護區塊鏈。第二層則由主節點（masternodes）構成，提供更高階的服務與功能。運行一個主節點需抵押 1000 DASH，這些專用伺服器支援 InstantSend、CoinJoin 和 ChainLocks 等功能。自 2019 年起，InstantSend 已預設為每筆交易啟用，透過主節點投票法定人數（quorums）批准並鎖定交易，實現兩秒內完全確認，使交易可立即花費。CoinJoin 則透過將交易拆分為標準面額，並由主節點協調混幣流程（常被類比為洗牌），以強化隱私；近期升級提升了混幣速度，並強化了隱私保障，進一步提高效率與安全性。ChainLocks 是一項重大安全創新，透過主節點法定人數每十二小時確認新挖出的區塊，協助防禦區塊鏈重組織（reorganization）攻擊；自推出以來，尚未發生任何成功攻擊。
Dash 是一種以支付為導向的加密貨幣，著重於可擴展性與日常可用性。它整合了快速交易、可選隱私保護，以及由主節點（masternodes）支援的自我治理架構。核心功能包括：用於近乎即時轉帳的 InstantSend、用於隱私保護的 CoinJoin，以及提升抗攻擊能力的 ChainLocks。截至 2023 年，Dash 仍在持續推進其 DashPay 平台，目標是讓加密貨幣支付像傳統支付 App 一樣簡單易用。
達世幣（Dash）的發展路線圖聚焦於「進化平台」（Evolution platform），現已更名為 DashPay，目標是讓數位支付體驗如同主流支付 App 一般直覺易用，同時維持去中心化與安全性。一項名為「進化主節點」（Evolution Masternodes，簡稱 evonodes）的新基礎設施層正規劃中，將支援平台進階功能；透過提升硬體規格要求，以處理額外服務並維持高效能。該平台目前仍在測試與優化階段，持續推出更新與改進。接下來的重點工作還包括：提升商家採用率、改善可擴展性以支援更高交易吞吐量，以及擴大 InstantSend 在零售支付中的應用範圍。與此同時，團隊也正著手強化 DashPay 錢包的隱私功能，並優化使用者體驗。近期路線圖中新增的項目則側重於可用性功能，例如 DashPay 使用者名稱（usernames）與聯絡人清單（contact lists），旨在打造類似熱門支付 App 的社交風格支付體驗，讓日常用戶更容易進行加密貨幣交易。該平台持續透過定期發布版本與新功能上線穩步推進。
DASH資源
要更深入地瞭解 DASH，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於DASH的其他問題
如果 DASH 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 DASH 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
DASH 今日價格為 NT$ 958.4406。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
DASH 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 DASH 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 DASH 的交易量為 --。
DASH 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 DASH 價格，請造訪 DASH 價格頁面了解更多資訊。
DASH 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,150
+0.24%
ETH
1,885.72
+0.21%
GOLD(XAUT)
4,367.18
-0.14%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.49
-0.22%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 DASH/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 DASH 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
DASH 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 DASH (DASH) 的價格預測，了解更深入的分析。
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DASH（DASH）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
DASHUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 DASH。在 MEXC 上探索 DASHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$958.4406
NT$958.4406NT$958.4406
+0.30%
10.01K (USDT)
NT$956.8416
NT$956.8416NT$956.8416
+0.23%
1.86K (USDT)
NT$0.015171312
NT$0.015171312NT$0.015171312
-0.02%
295.38 (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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