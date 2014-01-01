DASH 今日價格

DASH (DASH) 今日實時價格為 NT$ 29.97，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 DASH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 29.97 每 DASH。

DASH 目前市值在 NT$ 381.56M 排名第 #84，流通供應量為 12.73M DASH。過去 24 小時內，DASH 的交易價格在 NT$ 29.66（低點）和 NT$ 30.65（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 52,518.1946630859375，而歷史最低價為 NT$ 6.8404900673031805428。

短期表現方面，DASH 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 -3.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 300.74K。

DASH（DASH）市場資訊

排名 No.84 市值 NT$ 381.56MNT$ 381.56M NT$ 381.56M 成交量（24H） NT$ 300.74KNT$ 300.74K NT$ 300.74K 完全稀釋市值 NT$ 566.43MNT$ 566.43M NT$ 566.43M 流通量 12.73M 12.73M 12.73M 最大供應量 18,900,000 18,900,000 18,900,000 總供應量 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 流通率 67.36% 市場佔有率 0.02% 發行日期 2014-01-01 00:00:00 發行價格 NT$ 6.837324NT$ 6.837324 NT$ 6.837324 所屬公鏈 DASH

DASH 的目前市值為 NT$ 381.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 300.74K。DASH 的流通量為 12.73M，總供應量是 12731523.47933606，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 566.43M。