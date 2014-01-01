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DASH 目前實時價格為 29.97 TWD。DASH 市值為 381,563,758.6757017182 TWD。追蹤台灣的 DASH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！DASH 目前實時價格為 29.97 TWD。DASH 市值為 381,563,758.6757017182 TWD。追蹤台灣的 DASH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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DASH實時價格 (DASH)

1 DASH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$958.1208
NT$958.1208NT$958.1208
+0.30%1D
TWD
DASH (DASH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:56:07 (UTC+8)

DASH 今日價格

DASH (DASH) 今日實時價格為 NT$ 29.97，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 DASH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 29.97 每 DASH。

DASH 目前市值在 NT$ 381.56M 排名第 #84，流通供應量為 12.73M DASH。過去 24 小時內，DASH 的交易價格在 NT$ 29.66（低點）和 NT$ 30.65（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 52,518.1946630859375，而歷史最低價為 NT$ 6.8404900673031805428

短期表現方面，DASH 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 -3.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 300.74K

DASH（DASH）市場資訊

No.84

NT$ 381.56M
NT$ 381.56MNT$ 381.56M

NT$ 300.74K
NT$ 300.74KNT$ 300.74K

NT$ 566.43M
NT$ 566.43MNT$ 566.43M

12.73M
12.73M 12.73M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606

67.36%

0.02%

2014-01-01 00:00:00

NT$ 6.837324
NT$ 6.837324NT$ 6.837324

DASH

DASH 的目前市值為 NT$ 381.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 300.74K。DASH 的流通量為 12.73M，總供應量是 12731523.47933606，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 566.43M

DASH 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 29.66
NT$ 29.66NT$ 29.66
24H最低價
NT$ 30.65
NT$ 30.65NT$ 30.65
24H最高價

NT$ 29.66
NT$ 29.66NT$ 29.66

NT$ 30.65
NT$ 30.65NT$ 30.65

NT$ 52,518.1946630859375
NT$ 52,518.1946630859375NT$ 52,518.1946630859375

NT$ 6.8404900673031805428
NT$ 6.8404900673031805428NT$ 6.8404900673031805428

+0.23%

+0.30%

-3.55%

-3.55%

DASH（DASH）價格歷史 TWD

跟蹤 DASH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +2.8658+0.30%
30天NT$ -4.76-13.71%
60天NT$ -8.66-22.42%
90天NT$ -11.47-27.68%
DASH 今日價格變化

今天，DASH 記錄了 NT$ +2.8658 (+0.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

DASH 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -4.76 (-13.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

DASH 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DASH 的變化為 NT$ -8.66 (-22.42%)，從而更廣泛地了解其表現。

DASH 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -11.47 (-27.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 DASH（DASH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

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DASH 分析

本分析利用人工智慧模型評估 DASH 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

DASH 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 DASH 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

DASH_USDT在4小時周期運行於29.93，價格位於S1支撐位29.88上方。中樞阻力位30.25構成當前結構的上限。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。MACD形成金叉，快慢線同向發散。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。波動率維持正常水平，布林帶收口顯示盤整特徵。近端支撐位於29.88，距離現價0.05；下方次級支撐29.69，距離現價0.24。上方第一阻力30.44，距離現價0.51；遠端阻力30.81，距離現價0.88。價格需突破30.25的中樞才能確認結構上移。短期動能集中在多方，但受到中樞壓制的限制。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 DASH 的價格？

DASH 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場採用度與商家接受度
2. 隱私功能的需求及監管層面的關注
3. 網路升級與技術進步
4. 整體加密貨幣市場的情緒
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 其他隱私幣的競爭
7. 主節點獎勵與權益證明經濟學

為什麼人們想知道 DASH 今天的價格？

人們希望了解今日的DASH價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。DASH的價格波動為獲利創造了機會，但也需要即時監控。投資者會追蹤每日價格，以評估績效、做出買賣決策，並管理其加密貨幣資產的風險曝露。

DASH 的價格預測

DASH（DASH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DASH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
DASH (DASH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，DASH 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DASH 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 DASH 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DASH 2026–2027 年價格的預測。

關於 DASH

Dash (DASH) 是一種數位貨幣，其設計目的在於提供比其他加密貨幣更好的隱私和交易速度。它最初於2014年以XCoin的名稱推出，後來重新命名為Darkcoin，最終成為Dash，這是'Digital Cash'的縮寫。Dash運行在一個具有兩層架構的區塊鏈網路上，利用礦工和主節點來驗證和保護交易。其獨特的InstantSend和PrivateSend功能分別提供近乎即時和匿名的交易。Dash的主要使用情境是作為數位交易的交換媒介，特別注重速度和隱私。其供應模型是通脹的，硬幣上限為1890萬枚，新的硬幣作為挖礦和維護主節點的獎勵發行。

如何在台灣購買和投資 DASH

準備好開始使用 DASH 了嗎？在 MEXC 購買 DASH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 DASH 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 DASH (DASH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，DASH 將立即存入您的錢包。
DASH (DASH) 購買教程

DASH 能做什麼？

擁有 DASH 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 DASH (DASH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是DASH (DASH)

Dash (DASH)是一種數字貨幣。在它的幫助下，世界上任何地方的任何人都可以隨時快速而輕鬆地，以低廉手續費完成交易，而且無需依賴中央機構。達世幣以去中心化的點對點網路為基礎，以強大的密碼學為保障，它提供了安全、用戶體驗好且毫無門檻的支付方式。達世幣是便攜、實惠可拆分和能夠快速交易的數字現金，適用於線上交易和日常生活。得益於低廉的交易手續費和快捷的交易速度， 達世幣在世界各地被用作現金和信用卡的實用替代品。不僅如此，它還提供了國際匯款的解決方案。在傳統支付系統存在技術准入障礙，或惡性通脹摧毀現有貨幣實用性的地區，達世幣尤其受歡迎。

白皮書

DASH資源

要更深入地瞭解 DASH，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方DASH網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemMade in USA

人們還問：關於DASH的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:56:07 (UTC+8)

DASH（DASH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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DASHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DASH。在 MEXC 上探索 DASHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 DASH (DASH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 DASH 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DASH/USDT
NT$958.4406
NT$958.4406NT$958.4406
+0.30%
10.01K (USDT)
DASH/USDC
NT$956.8416
NT$956.8416NT$956.8416
+0.23%
1.86K (USDT)
DASH/BTC
NT$0.015171312
NT$0.015171312NT$0.015171312
-0.02%
295.38 (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4317592
NT$2.4317592NT$2.4317592

+300.21%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1643772
NT$0.1643772NT$0.1643772

+3.37%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4713852
NT$0.4713852NT$0.4713852

-4.96%

up

up

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NT$10.892388
NT$10.892388NT$10.892388

+11.30%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.9630346NT$8.9630346

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4317592
NT$2.4317592NT$2.4317592

+300.21%

Isekai Blade

Isekai Blade

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NT$0.0348582
NT$0.0348582NT$0.0348582

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Talus

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NT$0.4854564NT$0.4854564

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Fusionist

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NT$9.1210158
NT$9.1210158NT$9.1210158

+2.87%

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Cap

CAP

NT$1.9616532
NT$1.9616532NT$1.9616532

+2.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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DASH
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TWD

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