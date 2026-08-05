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柴犬幣 (SHIB) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.000004568 -- -1.43% +7.96% -22.13%

柴犬幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 柴犬幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈賣出 賣出 18 中立 4 買入 4 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 4 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.000004571 0.000004569 R2 0.000004569 0.000004568 R1 0.000004568 0.000004567 PP 0.000004566 0.000004566 S1 0.000004565 0.000004565 S2 0.000004563 0.000004564 S3 0.000004562 0.000004563

柴犬幣 市場信號 目前淨掛單量 -0.76M $40.76 M $41.53 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.35M 3 日主動買入 $7.66 M 3 日主動賣出 $8.00 M 7 日主動買賣差額 -0.04M 7 日主動買入 $19.09 M 7 日主動賣出 $19.13 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 柴犬幣資金流向 淨流入 SHIBUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.05 M 0.00 2026-08-14 -$0.29 M 0.00 2026-08-13 $0.15 M 0.00 2026-08-12 -$0.28 M 0.00 2026-08-11 -$0.39 M 0.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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