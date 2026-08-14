柴犬幣 今日價格

柴犬幣 (SHIB) 今日實時價格為 NT$ 0.000004537，過去 24 小時內變化了 2.20%。目前 SHIB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000004537 每 SHIB。

柴犬幣 目前市值在 NT$ 2.67B 排名第 #28，流通供應量為 589.24T SHIB。過去 24 小時內，SHIB 的交易價格在 NT$ 0.0000044（低點）和 NT$ 0.000004545（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0028260035158367205，而歷史最低價為 NT$ 0.000000002608591617。

短期表現方面，SHIB 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -1.82%。過去一天，總交易量達到 NT$ 638.39K。

柴犬幣（SHIB）市場資訊

排名 No.28 市值 NT$ 2.67BNT$ 2.67B NT$ 2.67B 成交量（24H） NT$ 638.39KNT$ 638.39K NT$ 638.39K 完全稀釋市值 NT$ 2.67BNT$ 2.67B NT$ 2.67B 流通量 589.24T 589.24T 589.24T 最大供應量 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 總供應量 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 流通率 99.94% 市場佔有率 0.13% 所屬公鏈 ETH

柴犬幣 的目前市值為 NT$ 2.67B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 638.39K。SHIB 的流通量為 589.24T，總供應量是 589499846110164.07259757，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.67B。