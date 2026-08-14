柴犬幣實時價格 (SHIB)
柴犬幣 (SHIB) 今日實時價格為 NT$ 0.000004537，過去 24 小時內變化了 2.20%。目前 SHIB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000004537 每 SHIB。
柴犬幣 目前市值在 NT$ 2.67B 排名第 #28，流通供應量為 589.24T SHIB。過去 24 小時內，SHIB 的交易價格在 NT$ 0.0000044（低點）和 NT$ 0.000004545（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0028260035158367205，而歷史最低價為 NT$ 0.000000002608591617。
短期表現方面，SHIB 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -1.82%。過去一天，總交易量達到 NT$ 638.39K。
No.28
99.94%
0.13%
ETH
柴犬幣 的目前市值為 NT$ 2.67B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 638.39K。SHIB 的流通量為 589.24T，總供應量是 589499846110164.07259757，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.67B。
+0.71%
+2.20%
-1.82%
-1.82%
跟蹤 柴犬幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0000031211
|+2.20%
|30天
|NT$ +0.000000248
|+5.78%
|60天
|NT$ -0.000000637
|-12.32%
|90天
|NT$ -0.00000136
|-23.07%
今天，SHIB 記錄了 NT$ +0.0000031211 (+2.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000000248 (+5.78%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SHIB 的變化為 NT$ -0.000000637 (-12.32%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00000136 (-23.07%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 柴犬幣（SHIB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 柴犬幣 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 柴犬幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 SHIB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
SHIB_USDT在4小時周期運行於中枢4.402E-6上方，現價4.503E-6處於R1與R2樞紐之間。短期均線組呈現買入信號，價格位於樞軸體系上半區，結構偏向高位震盪整理。 MACD錄得死叉狀態，快慢線出現分層，顯示上行動能減弱。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣特徵。均線系統維持多頭排列，與振盪指標形成背離，動能分布呈現分散態勢，波動率暫無顯著擴張跡象。 近端阻力位於R1價位4.467E-6，距離現價約0.8%，該位置已構成即時測試點。上方遠端參考R2價位4.546E-6，距離現價約0.9%。下方最近支撐為樞軸4.402E-6，距離現價約2.2%。更深層的防守位位於S1價位4.323E-6，距離現價約4.0%，這些價位構成當前盤面關鍵觀察節點。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，柴犬幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
柴犬幣（SHIB）是一種於2020年8月創建的去中心化加密貨幣，其靈感來自狗狗幣。它是以太坊區塊鏈上的一種ERC-20代幣，其主要目的是作為比特幣的一種有趣、諷刺版本。SHIB常被稱為"迷因幣"，因為其標誌特色是來自"Doge"迷因的柴犬。該代幣的供應量上限為一千萬億，其中一半的總供應量被鎖定在Uniswap中，剩下的一半被燒毀給以太坊共同創始人Vitalik Buterin。SHIB並未提供任何獨特的技術特性，但由於其活躍的生態系統和其迷因風格圖像的廣泛使用，它在加密貨幣社區中獲得了廣泛的關注和人氣。
準備好開始使用 柴犬幣 了嗎？在 MEXC 購買 SHIB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 柴犬幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 柴犬幣 (SHIB) 購買之旅。
擁有 柴犬幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 柴犬幣 (SHIB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Shib是去中心化自發社區建設的實驗。我們最初成立後，電報界的知名人士組成了一個領導小組。該小組的目的是將社區內的技能分配給Shibs發展中的適當角色，並就Shibs未來的決策達成一致。任何人誰有技能或時間，他們可以貢獻給Shib將被邀請去幫助發展和推進Shib。這個小組迄今為止一直負責標誌創作，社會媒體的存在，營銷和網站開發。Shib社區是這個項目的核心，並將繼續發展和擴大
要更深入地瞭解 柴犬幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 SHIB。在 MEXC 上探索 SHIBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 柴犬幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。