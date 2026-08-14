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柴犬幣 目前實時價格為 0.000004537 TWD。SHIB 市值為 2,673,396,373.77250530611065261 TWD。追蹤台灣的 SHIB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！柴犬幣 目前實時價格為 0.000004537 TWD。SHIB 市值為 2,673,396,373.77250530611065261 TWD。追蹤台灣的 SHIB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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柴犬幣 圖標

柴犬幣實時價格 (SHIB)

1 SHIB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0001449891
NT$0.0001449891NT$0.0001449891
+2.20%1D
TWD
柴犬幣 (SHIB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:42:35 (UTC+8)

柴犬幣 今日價格

柴犬幣 (SHIB) 今日實時價格為 NT$ 0.000004537，過去 24 小時內變化了 2.20%。目前 SHIB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000004537 每 SHIB。

柴犬幣 目前市值在 NT$ 2.67B 排名第 #28，流通供應量為 589.24T SHIB。過去 24 小時內，SHIB 的交易價格在 NT$ 0.0000044（低點）和 NT$ 0.000004545（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0028260035158367205，而歷史最低價為 NT$ 0.000000002608591617

短期表現方面，SHIB 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -1.82%。過去一天，總交易量達到 NT$ 638.39K

柴犬幣（SHIB）市場資訊

No.28

NT$ 2.67B
NT$ 2.67BNT$ 2.67B

NT$ 638.39K
NT$ 638.39KNT$ 638.39K

NT$ 2.67B
NT$ 2.67BNT$ 2.67B

589.24T
589.24T 589.24T

589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683

589,499,846,110,164.07259757
589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757

99.94%

0.13%

ETH

柴犬幣 的目前市值為 NT$ 2.67B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 638.39K。SHIB 的流通量為 589.24T，總供應量是 589499846110164.07259757，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.67B

柴犬幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000044
NT$ 0.0000044NT$ 0.0000044
24H最低價
NT$ 0.000004545
NT$ 0.000004545NT$ 0.000004545
24H最高價

NT$ 0.0000044
NT$ 0.0000044NT$ 0.0000044

NT$ 0.000004545
NT$ 0.000004545NT$ 0.000004545

NT$ 0.0028260035158367205
NT$ 0.0028260035158367205NT$ 0.0028260035158367205

NT$ 0.000000002608591617
NT$ 0.000000002608591617NT$ 0.000000002608591617

+0.71%

+2.20%

-1.82%

-1.82%

柴犬幣（SHIB）價格歷史 TWD

跟蹤 柴犬幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0000031211+2.20%
30天NT$ +0.000000248+5.78%
60天NT$ -0.000000637-12.32%
90天NT$ -0.00000136-23.07%
柴犬幣 今日價格變化

今天，SHIB 記錄了 NT$ +0.0000031211 (+2.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

柴犬幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000000248 (+5.78%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

柴犬幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SHIB 的變化為 NT$ -0.000000637 (-12.32%)，從而更廣泛地了解其表現。

柴犬幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00000136 (-23.07%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 柴犬幣（SHIB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 柴犬幣 價格歷史頁面

柴犬幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 柴犬幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

柴犬幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SHIB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

SHIB_USDT在4小時周期運行於中枢4.402E-6上方，現價4.503E-6處於R1與R2樞紐之間。短期均線組呈現買入信號，價格位於樞軸體系上半區，結構偏向高位震盪整理。 MACD錄得死叉狀態，快慢線出現分層，顯示上行動能減弱。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣特徵。均線系統維持多頭排列，與振盪指標形成背離，動能分布呈現分散態勢，波動率暫無顯著擴張跡象。 近端阻力位於R1價位4.467E-6，距離現價約0.8%，該位置已構成即時測試點。上方遠端參考R2價位4.546E-6，距離現價約0.9%。下方最近支撐為樞軸4.402E-6，距離現價約2.2%。更深層的防守位位於S1價位4.323E-6，距離現價約4.0%，這些價位構成當前盤面關鍵觀察節點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 柴犬幣 的價格？

SHIB 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與社群媒體的熱潮
2. 大戶交易及大型持有者動向
3. 代幣銷毀機制降低供應量
4. 商家與支付平台的採用情況
5. 整體加密貨幣市場趨勢與比特幣的相關性
6. 開發進展與生態系統擴張
7. 交易所上市與交易量
8. 影響迷因幣的監管消息
9. 社群參與度與持有者數量
10. 投機行為與零售投資者的關注度

為什麼人們想知道 柴犬幣 今天的價格？

人們想要了解今日的SHIB價格，是因為他們正積極交易這款波動性極高的迷因幣，以期獲取潛在利潤。作為一種備受歡迎的加密貨幣，SHIB的價格頻繁出現急劇波動，為短期交易帶來了無數機會。投資者會密切關注每日價格走勢，以便做出買入或賣出的決策，管理風險，並在這項具高度投機性的資產中把握市場變動的契機。

柴犬幣 的價格預測

柴犬幣（SHIB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SHIB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
柴犬幣 (SHIB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，柴犬幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 柴犬幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 柴犬幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SHIB 2026–2027 年價格的預測。

關於 柴犬幣

柴犬幣（SHIB）是一種於2020年8月創建的去中心化加密貨幣，其靈感來自狗狗幣。它是以太坊區塊鏈上的一種ERC-20代幣，其主要目的是作為比特幣的一種有趣、諷刺版本。SHIB常被稱為"迷因幣"，因為其標誌特色是來自"Doge"迷因的柴犬。該代幣的供應量上限為一千萬億，其中一半的總供應量被鎖定在Uniswap中，剩下的一半被燒毀給以太坊共同創始人Vitalik Buterin。SHIB並未提供任何獨特的技術特性，但由於其活躍的生態系統和其迷因風格圖像的廣泛使用，它在加密貨幣社區中獲得了廣泛的關注和人氣。

如何在台灣購買和投資 柴犬幣

準備好開始使用 柴犬幣 了嗎？在 MEXC 購買 SHIB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 柴犬幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 柴犬幣 (SHIB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，柴犬幣 將立即存入您的錢包。
柴犬幣 (SHIB) 購買教程

柴犬幣 能做什麼？

擁有 柴犬幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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合約交易手續費：
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什麼是柴犬幣 (SHIB)

Shib是去中心化自發社區建設的實驗。我們最初成立後，電報界的知名人士組成了一個領導小組。該小組的目的是將社區內的技能分配給Shibs發展中的適當角色，並就Shibs未來的決策達成一致。任何人誰有技能或時間，他們可以貢獻給Shib將被邀請去幫助發展和推進Shib。這個小組迄今為止一直負責標誌創作，社會媒體的存在，營銷和網站開發。Shib社區是這個項目的核心，並將繼續發展和擴大

柴犬幣資源

要更深入地瞭解 柴犬幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方柴犬幣網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase MemeBase Native

人們還問：關於柴犬幣的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:42:35 (UTC+8)

柴犬幣（SHIB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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SHIBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SHIB。在 MEXC 上探索 SHIBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 柴犬幣 (SHIB) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 柴犬幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SHIB/USDT
NT$0.00014508495
NT$0.00014508495NT$0.00014508495
+2.34%
142.94B (USDT)
SHIB/USDC
NT$0.0001449891
NT$0.0001449891NT$0.0001449891
+2.41%
5.71B (USDT)

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NT$2.40903
NT$2.40903NT$2.40903

+296.84%

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NT$0.1731051NT$0.1731051

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NT$0.4712625NT$0.4712625

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NT$9.18243
NT$9.18243NT$9.18243

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NT$9.1571895NT$9.1571895

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NT$8.7507855NT$8.7507855

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AKEDO

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NT$0.344737305NT$0.344737305

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Velvet

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NT$33.026715
NT$33.026715NT$33.026715

+46.24%

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Cap

CAP

NT$2.275479
NT$2.275479NT$2.275479

+31.32%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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