Santos FC Fan Token實時價格 (SANTOS)
Santos FC Fan Token (SANTOS) 今日實時價格為 NT$ 0.4688，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 SANTOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4688 每 SANTOS。
Santos FC Fan Token 目前市值在 NT$ 7.55M 排名第 #963，流通供應量為 16.09M SANTOS。過去 24 小時內，SANTOS 的交易價格在 NT$ 0.4683（低點）和 NT$ 0.4792（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 913.9241338136602014645，而歷史最低價為 NT$ 17.613214525322758755。
短期表現方面，SANTOS 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -2.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.61K。
No.963
53.64%
BSC
Santos FC Fan Token 的目前市值為 NT$ 7.55M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.61K。SANTOS 的流通量為 16.09M，總供應量是 30000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.06M。
-0.20%
-0.22%
-2.11%
-2.11%
跟蹤 Santos FC Fan Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.03461
|-0.22%
|30天
|NT$ -0.0716
|-13.25%
|60天
|NT$ -0.2014
|-30.06%
|90天
|NT$ -0.5839
|-55.47%
今天，SANTOS 記錄了 NT$ -0.03461 (-0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0716 (-13.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SANTOS 的變化為 NT$ -0.2014 (-30.06%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.5839 (-55.47%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 SANTOS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
SANTOS_USDT在4小時周期內運行於0.4687價格位。價格位於樞軸點0.4726下方，處於S1與中樞之間的弱勢整理區間。短期均線組呈現買入信號排列，長期趨勢結構維持中性偏空格局。目前價格尚未突破關鍵樞紐位，市場處於方向選擇前的收斂狀態。 MACD指標錄得死叉形態，顯示空頭動能正在釋放。RSI處於中性區域，多空雙方力量暫時均衡。KDJ與StochRSI數值表明短期波動率收窄，動能分布趨於分散。快慢指標出現分層現象，短期反彈意願受到中期下行壓力的抑制。布林帶開口狀態反映市場波動幅度有限，缺乏單邊驅動力量。 上方近端阻力位於0.4700，距離現價0.0013。中樞阻力位0.4726構成主要參考點，距離現價0.0039。下方近端支撐位於0.4676，距離現價0.0011。遠端支撐位0.4650提供二級參考。交易者需觀察價格在上述關鍵節點的反應情況。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Santos FC Fan Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
SANTOS是一種在區塊鏈生態系內運作的數位資產。它旨在以分散式的方式促進交易和互動，利用區塊鏈技術的力量確保安全性、透明度和效率。SANTOS的主要角色是在其特定生態系中作為交換媒介，使用者可以參與各種活動，如交易、抵押和其他與區塊鏈相關的操作。該資產運作在一種在加密社區廣泛接受的共識機制上，確保交易的有效性和真實性。SANTOS的發行模型也被設計為維持供應和需求的平衡，有助於其長期的可持續性。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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