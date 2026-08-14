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Santos FC Fan Token 目前實時價格為 0.4688 TWD。SANTOS 市值為 7,545,267.6918781712 TWD。追蹤台灣的 SANTOS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Santos FC Fan Token 目前實時價格為 0.4688 TWD。SANTOS 市值為 7,545,267.6918781712 TWD。追蹤台灣的 SANTOS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Santos FC Fan Token 圖標

Santos FC Fan Token實時價格 (SANTOS)

1 SANTOS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$15.013305
NT$15.013305NT$15.013305
-0.23%1D
TWD
Santos FC Fan Token (SANTOS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:40:45 (UTC+8)

Santos FC Fan Token 今日價格

Santos FC Fan Token (SANTOS) 今日實時價格為 NT$ 0.4688，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 SANTOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4688 每 SANTOS。

Santos FC Fan Token 目前市值在 NT$ 7.55M 排名第 #963，流通供應量為 16.09M SANTOS。過去 24 小時內，SANTOS 的交易價格在 NT$ 0.4683（低點）和 NT$ 0.4792（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 913.9241338136602014645，而歷史最低價為 NT$ 17.613214525322758755

短期表現方面，SANTOS 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -2.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.61K

Santos FC Fan Token（SANTOS）市場資訊

No.963

NT$ 7.55M
NT$ 7.55MNT$ 7.55M

NT$ 63.61K
NT$ 63.61KNT$ 63.61K

NT$ 14.06M
NT$ 14.06MNT$ 14.06M

16.09M
16.09M 16.09M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

53.64%

BSC

Santos FC Fan Token 的目前市值為 NT$ 7.55M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.61K。SANTOS 的流通量為 16.09M，總供應量是 30000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.06M

Santos FC Fan Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.4683
NT$ 0.4683NT$ 0.4683
24H最低價
NT$ 0.4792
NT$ 0.4792NT$ 0.4792
24H最高價

NT$ 0.4683
NT$ 0.4683NT$ 0.4683

NT$ 0.4792
NT$ 0.4792NT$ 0.4792

NT$ 913.9241338136602014645
NT$ 913.9241338136602014645NT$ 913.9241338136602014645

NT$ 17.613214525322758755
NT$ 17.613214525322758755NT$ 17.613214525322758755

-0.20%

-0.22%

-2.11%

-2.11%

Santos FC Fan Token（SANTOS）價格歷史 TWD

跟蹤 Santos FC Fan Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.03461-0.22%
30天NT$ -0.0716-13.25%
60天NT$ -0.2014-30.06%
90天NT$ -0.5839-55.47%
Santos FC Fan Token 今日價格變化

今天，SANTOS 記錄了 NT$ -0.03461 (-0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Santos FC Fan Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0716 (-13.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Santos FC Fan Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SANTOS 的變化為 NT$ -0.2014 (-30.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

Santos FC Fan Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.5839 (-55.47%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Santos FC Fan Token（SANTOS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Santos FC Fan Token 價格歷史頁面

Santos FC Fan Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Santos FC Fan Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Santos FC Fan Token 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SANTOS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SANTOS_USDT在4小時周期內運行於0.4687價格位。價格位於樞軸點0.4726下方，處於S1與中樞之間的弱勢整理區間。短期均線組呈現買入信號排列，長期趨勢結構維持中性偏空格局。目前價格尚未突破關鍵樞紐位，市場處於方向選擇前的收斂狀態。 MACD指標錄得死叉形態，顯示空頭動能正在釋放。RSI處於中性區域，多空雙方力量暫時均衡。KDJ與StochRSI數值表明短期波動率收窄，動能分布趨於分散。快慢指標出現分層現象，短期反彈意願受到中期下行壓力的抑制。布林帶開口狀態反映市場波動幅度有限，缺乏單邊驅動力量。 上方近端阻力位於0.4700，距離現價0.0013。中樞阻力位0.4726構成主要參考點，距離現價0.0039。下方近端支撐位於0.4676，距離現價0.0011。遠端支撐位0.4650提供二級參考。交易者需觀察價格在上述關鍵節點的反應情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Santos FC Fan Token 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

幾個關鍵因素會影響 SANTOS 代幣的價格：

1. 球隊表現：桑托斯足球俱樂部的比賽成績、聯賽排名以及賽事表現，都會直接影響球迷的情緒與代幣的需求。

2. 粉絲參與度：積極參與投票、問卷調查及俱樂部決策，能提升代幣的實用性與流通量。

3. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢以及 Chiliz 生態系統的表現，都會對 SANTOS 的價格產生影響。

4. 代幣實用性：新功能、獨家內容、獎勵機制以及投票機會，都能強化代幣的價值訴求。

5. 供給動態：代幣銷毀、質押機制以及流通供應量的變化，都會對價格走勢造成影響。

6. 合作夥伴公告：與贊助商、其他球會或區塊鏈專案的合作，可能會引發價格波動。

7. 季節性因素：足球賽季、轉會窗期間以及重大賽事，會形成週期性的需求模式。

8. 監管環境：加密貨幣相關法規以及針對粉絲代幣的特定政策，會影響投資者的信心。

9. 交易所上市：新增交易所的上架，能提升流動性並讓交易者更容易接觸到該代幣。

10. 社交媒體熱潮：社群討論、意見領袖的提及以及病毒式傳播的內容，都會對短期價格走勢產生影響。

為什麼人們想知道 Santos FC Fan Token 今天的價格？

人們想要了解今日SANTOS代幣的價格，因為：1）用於交易決策——在最佳時機進行買入或賣出；2）用於投資組合追蹤——監控投資價值；3）用於市場情緒分析；4）用於粉絲互動獎勵規劃；5）用於投機機會；6）用於評估桑托斯足球俱樂部生態系統中的投票權價值。

Santos FC Fan Token 的價格預測

Santos FC Fan Token（SANTOS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SANTOS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Santos FC Fan Token (SANTOS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Santos FC Fan Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Santos FC Fan Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Santos FC Fan Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SANTOS 2026–2027 年價格的預測。

關於 Santos FC Fan Token

SANTOS是一種在區塊鏈生態系內運作的數位資產。它旨在以分散式的方式促進交易和互動，利用區塊鏈技術的力量確保安全性、透明度和效率。SANTOS的主要角色是在其特定生態系中作為交換媒介，使用者可以參與各種活動，如交易、抵押和其他與區塊鏈相關的操作。該資產運作在一種在加密社區廣泛接受的共識機制上，確保交易的有效性和真實性。SANTOS的發行模型也被設計為維持供應和需求的平衡，有助於其長期的可持續性。

如何在台灣購買和投資 Santos FC Fan Token

準備好開始使用 Santos FC Fan Token 了嗎？在 MEXC 購買 SANTOS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Santos FC Fan Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Santos FC Fan Token (SANTOS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Santos FC Fan Token 將立即存入您的錢包。
Santos FC Fan Token (SANTOS) 購買教程

Santos FC Fan Token 能做什麼？

擁有 Santos FC Fan Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Santos FC Fan Token (SANTOS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是Santos FC Fan Token (SANTOS)

Lazio Fan Token是一種 BEP-20 實用令牌，旨在徹底改變所有 Santos FC 支持者的球迷體驗。該代幣使 Santos FC 球迷能夠參與團隊投票、尋找數字收藏品、購買 NFT，並享受與球迷獎勵或出色體驗相關的遊戲化功能。

Santos FC Fan Token資源

要更深入地瞭解 Santos FC Fan Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Santos FC Fan Token網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemFan Token

人們還問：關於Santos FC Fan Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:40:45 (UTC+8)

Santos FC Fan Token（SANTOS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Santos FC Fan Token 的更多資訊

SANTOSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SANTOS。在 MEXC 上探索 SANTOSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Santos FC Fan Token (SANTOS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Santos FC Fan Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SANTOS/USDT
NT$14.994135
NT$14.994135NT$14.994135
-0.33%
135.13K (USDT)

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NT$32.3471385NT$32.3471385

+43.23%

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NT$2.246724NT$2.246724

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免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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