Santos FC Fan Token 今日價格

Santos FC Fan Token (SANTOS) 今日實時價格為 NT$ 0.4688，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 SANTOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4688 每 SANTOS。

Santos FC Fan Token 目前市值在 NT$ 7.55M 排名第 #963，流通供應量為 16.09M SANTOS。過去 24 小時內，SANTOS 的交易價格在 NT$ 0.4683（低點）和 NT$ 0.4792（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 913.9241338136602014645，而歷史最低價為 NT$ 17.613214525322758755。

短期表現方面，SANTOS 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -2.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.61K。

Santos FC Fan Token（SANTOS）市場資訊

排名 No.963 市值 NT$ 7.55MNT$ 7.55M NT$ 7.55M 成交量（24H） NT$ 63.61KNT$ 63.61K NT$ 63.61K 完全稀釋市值 NT$ 14.06MNT$ 14.06M NT$ 14.06M 流通量 16.09M 16.09M 16.09M 最大供應量 30,000,000 30,000,000 30,000,000 總供應量 30,000,000 30,000,000 30,000,000 流通率 53.64% 所屬公鏈 BSC

Santos FC Fan Token 的目前市值為 NT$ 7.55M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.61K。SANTOS 的流通量為 16.09M，總供應量是 30000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.06M。