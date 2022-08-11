Lazio Fan Token是一種 BEP-20 實用令牌，旨在徹底改變所有 Santos FC 支持者的球迷體驗。該代幣使 Santos FC 球迷能夠參與團隊投票、尋找數字收藏品、購買 NFT，並享受與球迷獎勵或出色體驗相關的遊戲化功能。