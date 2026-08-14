OpenGradient 今日價格

OpenGradient (OPG) 今日實時價格為 NT$ 0,09149，過去 24 小時內變化了 0,03%。目前 OPG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,09149 每 OPG。

OpenGradient 目前市值在 NT$ 17.38M 排名第 #400，流通供應量為 190.00M OPG。過去 24 小時內，OPG 的交易價格在 NT$ 0,08995（低點）和 NT$ 0,09353（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,4176135796804562241，而歷史最低價為 NT$ 4,4499084338857276629。

短期表現方面，OPG 在過去一小時內波動了 -1,58%，過去7 天內波動了 -1,27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.82K。

OpenGradient（OPG）市場資訊

排名 No.400 市值 NT$ 17.38MNT$ 17.38M NT$ 17.38M 成交量（24H） NT$ 69.82KNT$ 69.82K NT$ 69.82K 完全稀釋市值 NT$ 91,49MNT$ 91,49M NT$ 91,49M 流通量 190.00M 190.00M 190.00M 最大供應量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 總供應量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 流通率 19,00% 所屬公鏈 BASE

OpenGradient 的目前市值為 NT$ 17.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.82K。OPG 的流通量為 190.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 91,49M。