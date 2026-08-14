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OpenGradient 目前實時價格為 0,09149 TWD。OPG 市值為 17 383 100 TWD。追蹤台灣的 OPG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！OpenGradient 目前實時價格為 0,09149 TWD。OPG 市值為 17 383 100 TWD。追蹤台灣的 OPG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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OpenGradient 圖標

OpenGradient實時價格 (OPG)

1 OPG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2,9249353
NT$2,9249353NT$2,9249353
+0.03%1D
TWD
OpenGradient (OPG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:24:10 (UTC+8)

OpenGradient 今日價格

OpenGradient (OPG) 今日實時價格為 NT$ 0,09149，過去 24 小時內變化了 0,03%。目前 OPG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,09149 每 OPG。

OpenGradient 目前市值在 NT$ 17.38M 排名第 #400，流通供應量為 190.00M OPG。過去 24 小時內，OPG 的交易價格在 NT$ 0,08995（低點）和 NT$ 0,09353（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,4176135796804562241，而歷史最低價為 NT$ 4,4499084338857276629

短期表現方面，OPG 在過去一小時內波動了 -1,58%，過去7 天內波動了 -1,27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.82K

OpenGradient（OPG）市場資訊

No.400

NT$ 17.38M
NT$ 17.38MNT$ 17.38M

NT$ 69.82K
NT$ 69.82KNT$ 69.82K

NT$ 91,49M
NT$ 91,49MNT$ 91,49M

190.00M
190.00M 190.00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,00%

BASE

OpenGradient 的目前市值為 NT$ 17.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.82K。OPG 的流通量為 190.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 91,49M

OpenGradient 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,08995
NT$ 0,08995NT$ 0,08995
24H最低價
NT$ 0,09353
NT$ 0,09353NT$ 0,09353
24H最高價

NT$ 0,08995
NT$ 0,08995NT$ 0,08995

NT$ 0,09353
NT$ 0,09353NT$ 0,09353

NT$ 15,4176135796804562241
NT$ 15,4176135796804562241NT$ 15,4176135796804562241

NT$ 4,4499084338857276629
NT$ 4,4499084338857276629NT$ 4,4499084338857276629

-1,58%

+0,03%

-1,27%

-1,27%

OpenGradient（OPG）價格歷史 TWD

跟蹤 OpenGradient 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0,0008772+0,03%
30天NT$ -0,02091-18,61%
60天NT$ -0,08441-47,99%
90天NT$ -0,15441-62,80%
OpenGradient 今日價格變化

今天，OPG 記錄了 NT$ +0,0008772 (+0,03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OpenGradient 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,02091 (-18,61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OpenGradient 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OPG 的變化為 NT$ -0,08441 (-47,99%)，從而更廣泛地了解其表現。

OpenGradient 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,15441 (-62,80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OpenGradient（OPG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OpenGradient 價格歷史頁面

OpenGradient 分析

本分析利用人工智慧模型評估 OpenGradient 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

OpenGradient 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 OPG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

OPG_USDT在4小時周期現價為0.09111。價格位於S2支撐位0.0905與S1阻力位0.0917之間，其中心軸心定義於0.0928。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。MACD指標形成金叉形態，RSI處於中性區域，動能分布顯示短期買盤佔優勢。快慢指標方向呈現分層現象，波動率維持正常水平。近端上方阻力位位於0.0917，距離現價約0.00059；下方近端支撐位位於0.0905，距離現價約0.00061。遠端參考阻力位位於中心軸心0.0928，遠端參考支撐位則位於R1反向位置。關鍵價位區間狹窄，價格波動明顯受到限制。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

OpenGradient 的價格預測

OpenGradient（OPG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OPG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
OpenGradient (OPG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，OpenGradient 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 OpenGradient 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 OpenGradient 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OPG 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 OpenGradient

準備好開始使用 OpenGradient 了嗎？在 MEXC 購買 OPG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 OpenGradient 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 OpenGradient (OPG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，OpenGradient 將立即存入您的錢包。
OpenGradient (OPG) 購買教程

OpenGradient 能做什麼？

擁有 OpenGradient 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 OpenGradient (OPG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是OpenGradient (OPG)

OpenGradient 是面向開放智慧的網路——一個去中心化的基礎設施網絡，旨在大規模地託管、執行和驗證 AI 模型。該網路作為專用 AI 協處理器運行，使應用程式、區塊鏈和智慧代理程式能夠將運算外包給由 GPU 和 TEE 節點組成的專用網路。驗證者會在共識階段對每項計算證明（如 TEE 證明或 zkML 證明）進行驗證，然後才會在鏈上結算，從而實現任何網絡或應用都可以以無需信任的方式使用 AI。該平台託管了 2000 多個模型，處理了 200 多萬次可驗證推理，並產生了 50 萬多個加密證明。 OpenGradient 由 a16z crypto、Coinbase Ventures 和 30 多家策略投資者支持（已融資 950 萬美元）。

OpenGradient資源

要更深入地瞭解 OpenGradient，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方OpenGradient網站
區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

人們還問：關於OpenGradient的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:24:10 (UTC+8)

OpenGradient（OPG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 OpenGradient 的更多資訊

OPGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 OPG。在 MEXC 上探索 OPGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 OpenGradient (OPG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 OpenGradient 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
OPG/USDT
NT$2,9246156
NT$2,9246156NT$2,9246156
+0,05%
764.53K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,3900772
NT$2,3900772NT$2,3900772

+293,47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,19226758
NT$0,19226758NT$0,19226758

+1,88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,4459815
NT$0,4459815NT$0,4459815

-27,72%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9,04751
NT$9,04751NT$9,04751

+21,66%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9,319255
NT$9,319255NT$9,319255

+4,74%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,3900772
NT$2,3900772NT$2,3900772

+293,47%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8,8499354
NT$8,8499354NT$8,8499354

+139,11%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,362533406
NT$0,362533406NT$0,362533406

+73,69%

Cap

Cap

CAP

NT$2,3696164
NT$2,3696164NT$2,3696164

+36,67%

Heima

Heima

HEI

NT$4,9975504
NT$4,9975504NT$4,9975504

+27,78%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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OPG
OPG
TWD
TWD

1 OPG = 2,9249353 TWD