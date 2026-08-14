OpenGradient實時價格 (OPG)
OpenGradient (OPG) 今日實時價格為 NT$ 0,09149，過去 24 小時內變化了 0,03%。目前 OPG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,09149 每 OPG。
OpenGradient 目前市值在 NT$ 17.38M 排名第 #400，流通供應量為 190.00M OPG。過去 24 小時內，OPG 的交易價格在 NT$ 0,08995（低點）和 NT$ 0,09353（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,4176135796804562241，而歷史最低價為 NT$ 4,4499084338857276629。
短期表現方面，OPG 在過去一小時內波動了 -1,58%，過去7 天內波動了 -1,27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.82K。
No.400
19,00%
BASE
OpenGradient 的目前市值為 NT$ 17.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.82K。OPG 的流通量為 190.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 91,49M。
-1,58%
+0,03%
-1,27%
-1,27%
跟蹤 OpenGradient 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0,0008772
|+0,03%
|30天
|NT$ -0,02091
|-18,61%
|60天
|NT$ -0,08441
|-47,99%
|90天
|NT$ -0,15441
|-62,80%
今天，OPG 記錄了 NT$ +0,0008772 (+0,03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,02091 (-18,61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，OPG 的變化為 NT$ -0,08441 (-47,99%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,15441 (-62,80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 OpenGradient 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 OPG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
OPG_USDT在4小時周期現價為0.09111。價格位於S2支撐位0.0905與S1阻力位0.0917之間，其中心軸心定義於0.0928。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。MACD指標形成金叉形態，RSI處於中性區域，動能分布顯示短期買盤佔優勢。快慢指標方向呈現分層現象，波動率維持正常水平。近端上方阻力位位於0.0917，距離現價約0.00059；下方近端支撐位位於0.0905，距離現價約0.00061。遠端參考阻力位位於中心軸心0.0928，遠端參考支撐位則位於R1反向位置。關鍵價位區間狹窄，價格波動明顯受到限制。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，OpenGradient 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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OpenGradient 是面向開放智慧的網路——一個去中心化的基礎設施網絡，旨在大規模地託管、執行和驗證 AI 模型。該網路作為專用 AI 協處理器運行，使應用程式、區塊鏈和智慧代理程式能夠將運算外包給由 GPU 和 TEE 節點組成的專用網路。驗證者會在共識階段對每項計算證明（如 TEE 證明或 zkML 證明）進行驗證，然後才會在鏈上結算，從而實現任何網絡或應用都可以以無需信任的方式使用 AI。該平台託管了 2000 多個模型，處理了 200 多萬次可驗證推理，並產生了 50 萬多個加密證明。 OpenGradient 由 a16z crypto、Coinbase Ventures 和 30 多家策略投資者支持（已融資 950 萬美元）。
要更深入地瞭解 OpenGradient，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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