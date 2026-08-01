MWX AI 今日價格

MWX AI (MWXT) 今日實時價格為 NT$ 0.0551，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 MWXT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0551 每 MWXT。

MWX AI 目前市值在 NT$ 9.25M 排名第 #965，流通供應量為 167.85M MWXT。過去 24 小時內，MWXT 的交易價格在 NT$ 0.05478（低點）和 NT$ 0.05543（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.7265127882189344，而歷史最低價為 NT$ 1.39810593260572512。

短期表現方面，MWXT 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -1.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.85K。

MWX AI（MWXT）市場資訊

排名 No.965 市值 NT$ 9.25MNT$ 9.25M NT$ 9.25M 成交量（24H） NT$ 90.85KNT$ 90.85K NT$ 90.85K 完全稀釋市值 NT$ 55.10MNT$ 55.10M NT$ 55.10M 流通量 167.85M 167.85M 167.85M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.78% 所屬公鏈 BASE

MWX AI 的目前市值為 NT$ 9.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.85K。MWXT 的流通量為 167.85M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 55.10M。