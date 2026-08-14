AITECH Cloud Network 今日價格

AITECH Cloud Network (ACN) 今日實時價格為 NT$ 0.004977，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 ACN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004977 每 ACN。

AITECH Cloud Network 目前市值在 NT$ 8.88M 排名第 #891，流通供應量為 1.78B ACN。過去 24 小時內，ACN 的交易價格在 NT$ 0.004864（低點）和 NT$ 0.005003（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15.904423665717847378，而歷史最低價為 NT$ 0.1606936299613628064。

短期表現方面，ACN 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 -6.98%。過去一天，總交易量達到 NT$ 258.01K。

AITECH Cloud Network（ACN）市場資訊

排名 No.891 市值 NT$ 8.88MNT$ 8.88M NT$ 8.88M 成交量（24H） NT$ 258.01KNT$ 258.01K NT$ 258.01K 完全稀釋市值 NT$ 9.95MNT$ 9.95M NT$ 9.95M 流通量 1.78B 1.78B 1.78B 最大供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 總供應量 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 流通率 89.20% 所屬公鏈 ETH

AITECH Cloud Network 的目前市值為 NT$ 8.88M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 258.01K。ACN 的流通量為 1.78B，總供應量是 1986052500，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 9.95M。