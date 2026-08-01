Rayls 今日價格

Rayls (RLS) 今日實時價格為 NT$ 0.001697，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 RLS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001697 每 RLS。

Rayls 目前市值在 NT$ 2.55M 排名第 #1304，流通供應量為 1.50B RLS。過去 24 小時內，RLS 的交易價格在 NT$ 0.001609（低點）和 NT$ 0.001743（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.24560736661711648，而歷史最低價為 NT$ 0.06992488979394976。

短期表現方面，RLS 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 +3.66%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.07K。

Rayls（RLS）市場資訊

排名 No.1304 市值 NT$ 2.55MNT$ 2.55M NT$ 2.55M 成交量（24H） NT$ 76.07KNT$ 76.07K NT$ 76.07K 完全稀釋市值 NT$ 16.97MNT$ 16.97M NT$ 16.97M 流通量 1.50B 1.50B 1.50B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 流通率 15.00% 所屬公鏈 ETH

Rayls 的目前市值為 NT$ 2.55M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.07K。RLS 的流通量為 1.50B，總供應量是 9971791866.8247195，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.97M。