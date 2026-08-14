AEON 今日價格

AEON (AEON) 今日實時價格為 NT$ 0.06331，過去 24 小時內變化了 12.97%。目前 AEON 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06331 每 AEON。

AEON 目前市值在 NT$ 11.90M 排名第 #-，流通供應量為 188.00M AEON。過去 24 小時內，AEON 的交易價格在 NT$ 0.05584（低點）和 NT$ 0.07114（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，AEON 在過去一小時內波動了 -0.49%，過去7 天內波動了 +17.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 656.79K。

AEON（AEON）市場資訊

市值 NT$ 11.90MNT$ 11.90M NT$ 11.90M 成交量（24H） NT$ 656.79KNT$ 656.79K NT$ 656.79K 完全稀釋市值 NT$ 63.31MNT$ 63.31M NT$ 63.31M 流通量 188.00M 188.00M 188.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 18.80% 所屬公鏈 BSC

AEON 的目前市值為 NT$ 11.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 656.79K。AEON 的流通量為 188.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 63.31M。