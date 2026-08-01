Fefer 今日價格

Fefer (FEFER) 今日實時價格為 NT$ 0.00133，過去 24 小時內變化了 4.38%。目前 FEFER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00133 每 FEFER。

Fefer 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- FEFER。過去 24 小時內，FEFER 的交易價格在 NT$ 0.001162（低點）和 NT$ 0.001795（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，FEFER 在過去一小時內波動了 +1.44%，過去7 天內波動了 -43.07%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.42K。

Fefer（FEFER）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 89.42KNT$ 89.42K NT$ 89.42K 完全稀釋市值 NT$ 1.33MNT$ 1.33M NT$ 1.33M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 STABLE

Fefer 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.42K。FEFER 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.33M。