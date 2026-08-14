Prosper實時價格 (PROSPER)
Prosper (PROSPER) 今日實時價格為 NT$ 0.02034，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 PROSPER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02034 每 PROSPER。
Prosper 目前市值在 NT$ 1.05M 排名第 #1883，流通供應量為 51.39M PROSPER。過去 24 小時內，PROSPER 的交易價格在 NT$ 0.0203（低點）和 NT$ 0.02057（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 300.3366965315，而歷史最低價為 NT$ 0.573784479656975169。
短期表現方面，PROSPER 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -3.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.30K。
No.1883
NONE
Prosper 的目前市值為 NT$ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.30K。PROSPER 的流通量為 51.39M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.03M。
-0.10%
-0.53%
-3.24%
-3.24%
跟蹤 Prosper 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0034648
|-0.53%
|30天
|NT$ -0.00088
|-4.15%
|60天
|NT$ -0.00028
|-1.36%
|90天
|NT$ +0.00087
|+4.46%
今天，PROSPER 記錄了 NT$ -0.0034648 (-0.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00088 (-4.15%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，PROSPER 的變化為 NT$ -0.00028 (-1.36%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00087 (+4.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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在 2040 年，Prosper 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Prosper (PROS) 是一個運行在以太坊區塊鏈上的跨鏈預測市場和對沖平台。它旨在為用戶提供創建和參與預測市場的能力，專注於加密貨幣價格預測。PROS 使用去中心化自治組織 (DAO) 模型進行治理，允許代幣持有者對平台的各種方面進行投票，包括費率和預測類別。該平台還具有一種獨特的 "Bettor's Edge" 機制，旨在平衡預測市場的賠率。PROS 代幣用於治理，抵押，以及作為成功預測的獎勵。PROS 代幣的供應量是固定的，其中一部分被設定為抵押獎勵。
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Prosper 正在將機構級比特幣挖礦能力連接到鏈上，旨在充分釋放最去中心化的加密貨幣比特幣的潛力。 Prosper 著手重新定義鏈上流動性的可能性以及去中心化協議可以為社區帶來什麼。 Prosper 看到了進一步去中心化比特幣生態系統的獨特機會，透過將比特幣的底層網路層（比特幣挖礦能力）帶到鏈上，實現社區參與和所有權，並為更廣泛的生態系統創建新的基本構建塊
要更深入地瞭解 Prosper，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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