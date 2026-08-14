Prosper 今日價格

Prosper (PROSPER) 今日實時價格為 NT$ 0.02034，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 PROSPER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02034 每 PROSPER。

Prosper 目前市值在 NT$ 1.05M 排名第 #1883，流通供應量為 51.39M PROSPER。過去 24 小時內，PROSPER 的交易價格在 NT$ 0.0203（低點）和 NT$ 0.02057（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 300.3366965315，而歷史最低價為 NT$ 0.573784479656975169。

短期表現方面，PROSPER 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -3.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.30K。

Prosper（PROSPER）市場資訊

排名 No.1883 市值 NT$ 1.05MNT$ 1.05M NT$ 1.05M 成交量（24H） NT$ 56.30KNT$ 56.30K NT$ 56.30K 完全稀釋市值 NT$ 2.03MNT$ 2.03M NT$ 2.03M 流通量 51.39M 51.39M 51.39M 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 NONE

Prosper 的目前市值為 NT$ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.30K。PROSPER 的流通量為 51.39M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.03M。