AntFun 今日價格

AntFun (ANTFUN) 今日實時價格為 NT$ 0.042141，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 ANTFUN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.042141 每 ANTFUN。

AntFun 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ANTFUN。過去 24 小時內，ANTFUN 的交易價格在 NT$ 0.041396（低點）和 NT$ 0.042908（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ANTFUN 在過去一小時內波動了 -1.29%，過去7 天內波動了 -4.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 6.72M。

AntFun（ANTFUN）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 6.72MNT$ 6.72M NT$ 6.72M 完全稀釋市值 NT$ 421.41MNT$ 421.41M NT$ 421.41M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 SOL

AntFun 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 6.72M。ANTFUN 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 421.41M。