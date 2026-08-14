The White Bull 今日價格

The White Bull (LEVI) 今日實時價格為 NT$ 0.0002434，過去 24 小時內變化了 1.21%。目前 LEVI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002434 每 LEVI。

The White Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- LEVI。過去 24 小時內，LEVI 的交易價格在 NT$ 0.000233（低點）和 NT$ 0.0002529（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，LEVI 在過去一小時內波動了 +0.62%，過去7 天內波動了 -36.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.89K。

The White Bull（LEVI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 58.89KNT$ 58.89K NT$ 58.89K 完全稀釋市值 NT$ 243.40KNT$ 243.40K NT$ 243.40K 流通量 ---- -- 總供應量 999,999,393 999,999,393 999,999,393 所屬公鏈 SOL

The White Bull 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.89K。LEVI 的流通量為 --，總供應量是 999999393，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 243.40K。