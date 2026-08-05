OKB (OKB) 今日技術分析 OKB 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 OKB 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 OKB 分析的信息。 註 冊

OKB (OKB) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $108.028 -- +19.61% +32.51% +28.92%

OKB 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 OKB 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 4 中立 5 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 5 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 108.0566 108.0533 R2 108.0533 108.0495 R1 108.0466 108.0471 PP 108.0433 108.0433 S1 108.0366 108.0395 S2 108.0333 108.0371 S3 108.0266 108.0333

OKB 市場信號 目前淨掛單量 -0.07M $1.73 M $1.81 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.04M 3 日主動買入 $0.69 M 3 日主動賣出 $0.65 M 7 日主動買賣差額 0.05M 7 日主動買入 $0.98 M 7 日主動賣出 $0.93 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 OKB資金流向 淨流入 OKBUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.62 M 107.51 2026-08-14 $1.44 M 105.69 2026-08-13 $2.49 M 101.26 2026-08-12 $0.39 M 95.36 2026-08-11 $0.58 M 94.63 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 OKB (OKB) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 OKB 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 OKB / USDT $108.028 $108.028 $108.028 +2.13% 2.45K (USDT) 去交易