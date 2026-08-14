OKB實時價格 (OKB)
OKB (OKB) 今日實時價格為 NT$ 103.236，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 OKB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 103.236 每 OKB。
OKB 目前市值在 NT$ 2.17B 排名第 #44，流通供應量為 21.00M OKB。過去 24 小時內，OKB 的交易價格在 NT$ 100.665（低點）和 NT$ 103.977（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,217.209781452620713，而歷史最低價為 NT$ 40.0620825479954。
短期表現方面，OKB 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +17.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 233.35K。
No.44
100.00%
0.07%
NONE
OKB 的目前市值為 NT$ 2.17B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 233.35K。OKB 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.17B。
+0.45%
+1.95%
+17.03%
+17.03%
跟蹤 OKB 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +63.13093
|+1.95%
|30天
|NT$ +20.964
|+25.48%
|60天
|NT$ +26.451
|+34.44%
|90天
|NT$ +19.872
|+23.83%
今天，OKB 記錄了 NT$ +63.13093 (+1.95%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +20.964 (+25.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，OKB 的變化為 NT$ +26.451 (+34.44%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +19.872 (+23.83%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 OKB（OKB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 OKB 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 OKB 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 OKB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|超買
|> 70
|漲得稍快，短線可能歇腳。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
OKB_USDT在4小時周期運行於樞紐點103.761上方，價格偏離中心軸98.36達5.4美元。現價已突破R2阻力位99.88，處於高位延伸區間。多空雙方在99.88至103.76區域形成新的博弈帶，結構上呈現單邊拉升後的盤整特徵。 MACD錄得金叉信號，動能指標顯示買盤持續介入。RSI進入超買區域，短期漲勢斜率陡峭。KDJ與StochRSI數值於高位出現鈍化，快慢線發散程度擴大。布林帶開口向上擴張，波動率顯著放大。均線組維持多頭排列，但乖離率增加暗示動能集中釋放後存在回歸需求。 近端參考價位為R2對應的99.88，距離現價3.87美元，構成第一道回撤測試區。下方S1價位97.72距離現價6.04美元，提供中級支撐參考。遠端S2位於96.84，距離現價6.92美元，作為極端行情下的防守邊界。上方無既定阻力標記，需觀察104整數關口的實際成交密度。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，OKB 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
OKB是由OK區塊鏈基金會發行的全球實用性代幣。它旨在將潛在的數字資產項目與OKEx用戶以及專業投資者連接起來，創建一個有助於推進區塊鏈技術和數字資產行業發展的OKEx生態系統。OKB建立在以太坊網路上，並遵循ERC-20標準。它在OKEx平台上被用作實用性代幣，為用戶提供各種服務和特權，包括折扣費用、在平台決策過程中的投票權，以及獲取高級功能的權限。OKB的總供應量被限制在10億個代幣，OK區塊鏈基金會會定期回購並銷毀一定數量的OKB，以減少流通量。
準備好開始使用 OKB 了嗎？在 MEXC 購買 OKB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 OKB 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 OKB (OKB) 購買之旅。
擁有 OKB 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 OKB (OKB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
OKB是由OK Blockchain 基金融會發行的全球通用積分，簡稱OKB。OKB基於區塊鏈強大的技術、由OK全球頂級的研發人員設計並推出，采用通證經濟模型，將優秀的創新型數字資產項目和OKEx優質的用戶、專業的投資人等進行連接，更好地打造OKEx生態閉環。實現全球區塊鏈時代的產業共贏，共同推動區塊鏈和數字資產行業健康發展。
要更深入地瞭解 OKB，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 OKB。在 MEXC 上探索 OKBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 OKB 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。