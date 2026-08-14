OKB 今日價格

OKB (OKB) 今日實時價格為 NT$ 103.236，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 OKB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 103.236 每 OKB。

OKB 目前市值在 NT$ 2.17B 排名第 #44，流通供應量為 21.00M OKB。過去 24 小時內，OKB 的交易價格在 NT$ 100.665（低點）和 NT$ 103.977（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,217.209781452620713，而歷史最低價為 NT$ 40.0620825479954。

短期表現方面，OKB 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +17.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 233.35K。

OKB（OKB）市場資訊

排名 No.44 市值 NT$ 2.17BNT$ 2.17B NT$ 2.17B 成交量（24H） NT$ 233.35KNT$ 233.35K NT$ 233.35K 完全稀釋市值 NT$ 2.17BNT$ 2.17B NT$ 2.17B 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 流通率 100.00% 市場佔有率 0.07% 所屬公鏈 NONE

OKB 的目前市值為 NT$ 2.17B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 233.35K。OKB 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.17B。