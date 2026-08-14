買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
OKB 目前實時價格為 103.236 TWD。OKB 市值為 2,167,956,000 TWD。追蹤台灣的 OKB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！OKB 目前實時價格為 103.236 TWD。OKB 市值為 2,167,956,000 TWD。追蹤台灣的 OKB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 OKB

OKB 價格資訊

OKB 介紹

OKB 幣種官網

OKB 代幣經濟

OKB 價格預測

OKB 價格歷史

OKB 購買指南

OKB 兌換法幣計算

OKB 現貨

OKB U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

OKB 圖標

OKB實時價格 (OKB)

1 OKB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3,300.61477
NT$3,300.61477NT$3,300.61477
+1.95%1D
TWD
OKB (OKB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:22:09 (UTC+8)

OKB 今日價格

OKB (OKB) 今日實時價格為 NT$ 103.236，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 OKB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 103.236 每 OKB。

OKB 目前市值在 NT$ 2.17B 排名第 #44，流通供應量為 21.00M OKB。過去 24 小時內，OKB 的交易價格在 NT$ 100.665（低點）和 NT$ 103.977（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,217.209781452620713，而歷史最低價為 NT$ 40.0620825479954

短期表現方面，OKB 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +17.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 233.35K

OKB（OKB）市場資訊

No.44

NT$ 2.17B
NT$ 2.17BNT$ 2.17B

NT$ 233.35K
NT$ 233.35KNT$ 233.35K

NT$ 2.17B
NT$ 2.17BNT$ 2.17B

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

0.07%

NONE

OKB 的目前市值為 NT$ 2.17B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 233.35K。OKB 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.17B

OKB 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 100.665
NT$ 100.665NT$ 100.665
24H最低價
NT$ 103.977
NT$ 103.977NT$ 103.977
24H最高價

NT$ 100.665
NT$ 100.665NT$ 100.665

NT$ 103.977
NT$ 103.977NT$ 103.977

NT$ 8,217.209781452620713
NT$ 8,217.209781452620713NT$ 8,217.209781452620713

NT$ 40.0620825479954
NT$ 40.0620825479954NT$ 40.0620825479954

+0.45%

+1.95%

+17.03%

+17.03%

OKB（OKB）價格歷史 TWD

跟蹤 OKB 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +63.13093+1.95%
30天NT$ +20.964+25.48%
60天NT$ +26.451+34.44%
90天NT$ +19.872+23.83%
OKB 今日價格變化

今天，OKB 記錄了 NT$ +63.13093 (+1.95%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OKB 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +20.964 (+25.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OKB 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OKB 的變化為 NT$ +26.451 (+34.44%)，從而更廣泛地了解其表現。

OKB 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +19.872 (+23.83%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OKB（OKB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OKB 價格歷史頁面

OKB 分析

本分析利用人工智慧模型評估 OKB 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

OKB 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 OKB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)超買> 70漲得稍快，短線可能歇腳。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

OKB_USDT在4小時周期運行於樞紐點103.761上方，價格偏離中心軸98.36達5.4美元。現價已突破R2阻力位99.88，處於高位延伸區間。多空雙方在99.88至103.76區域形成新的博弈帶，結構上呈現單邊拉升後的盤整特徵。 MACD錄得金叉信號，動能指標顯示買盤持續介入。RSI進入超買區域，短期漲勢斜率陡峭。KDJ與StochRSI數值於高位出現鈍化，快慢線發散程度擴大。布林帶開口向上擴張，波動率顯著放大。均線組維持多頭排列，但乖離率增加暗示動能集中釋放後存在回歸需求。 近端參考價位為R2對應的99.88，距離現價3.87美元，構成第一道回撤測試區。下方S1價位97.72距離現價6.04美元，提供中級支撐參考。遠端S2位於96.84，距離現價6.92美元，作為極端行情下的防守邊界。上方無既定阻力標記，需觀察104整數關口的實際成交密度。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 OKB 的價格？

OKB 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. OKX 交易所的表現與用戶增長
2. 交易量及平台採用度
3. Token 在 OKX 生態系統中的實用性與應用場景
4. 市場對交易所代幣的整體情緒
5. 整體加密貨幣市場趨勢
6. 影響交易所的監管發展
7. 代幣回燒計畫與供應縮減
8. 合作夥伴公告與平台更新
9. 其他交易所代幣的競爭
10. 投資者整體風險偏好

為什麼人們想知道 OKB 今天的價格？

人們希望了解今日OKB的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為OKX交易所的原生代幣，OKB的價格會影響交易手續費及平台權益。交易者需要即時價格來進行買賣操作。

OKB 的價格預測

OKB（OKB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OKB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
OKB (OKB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，OKB 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 OKB 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 OKB 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OKB 2026–2027 年價格的預測。

關於 OKB

OKB是由OK區塊鏈基金會發行的全球實用性代幣。它旨在將潛在的數字資產項目與OKEx用戶以及專業投資者連接起來，創建一個有助於推進區塊鏈技術和數字資產行業發展的OKEx生態系統。OKB建立在以太坊網路上，並遵循ERC-20標準。它在OKEx平台上被用作實用性代幣，為用戶提供各種服務和特權，包括折扣費用、在平台決策過程中的投票權，以及獲取高級功能的權限。OKB的總供應量被限制在10億個代幣，OK區塊鏈基金會會定期回購並銷毀一定數量的OKB，以減少流通量。

如何在台灣購買和投資 OKB

準備好開始使用 OKB 了嗎？在 MEXC 購買 OKB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 OKB 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 OKB (OKB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，OKB 將立即存入您的錢包。
OKB (OKB) 購買教程

OKB 能做什麼？

擁有 OKB 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 OKB (OKB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是OKB (OKB)

OKB是由OK Blockchain 基金融會發行的全球通用積分，簡稱OKB。OKB基於區塊鏈強大的技術、由OK全球頂級的研發人員設計並推出，采用通證經濟模型，將優秀的創新型數字資產項目和OKEx優質的用戶、專業的投資人等進行連接，更好地打造OKEx生態閉環。實現全球區塊鏈時代的產業共贏，共同推動區塊鏈和數字資產行業健康發展。

OKB資源

要更深入地瞭解 OKB，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方OKB網站
區塊查詢

類別 :

Centralized Exchange (CEX) TokenEthereum EcosystemExchange-based Tokens

人們還問：關於OKB的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:22:09 (UTC+8)

OKB（OKB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 OKB 的更多資訊

OKBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 OKB。在 MEXC 上探索 OKBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 OKB (OKB) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 OKB 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
OKB/USDT
NT$3,291.88696
NT$3,291.88696NT$3,291.88696
+1.81%
2.28K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4834296
NT$2.4834296NT$2.4834296

+308.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18459478
NT$0.18459478NT$0.18459478

-2.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4504573
NT$0.4504573NT$0.4504573

-26.99%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.293679
NT$9.293679NT$9.293679

+24.97%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3688085
NT$9.3688085NT$9.3688085

+5.30%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4834296
NT$2.4834296NT$2.4834296

+308.84%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7249327
NT$8.7249327NT$8.7249327

+135.73%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.360145247
NT$0.360145247NT$0.360145247

+72.54%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3792074
NT$2.3792074NT$2.3792074

+37.23%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7958197
NT$4.7958197NT$4.7958197

+22.62%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

OKB 兌 TWD 計算器

數量

OKB
OKB
TWD
TWD

1 OKB = 3,300.45492 TWD