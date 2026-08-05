Numeraire (NMR) 今日技術分析
Numeraire 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 NMR 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Numeraire 分析的信息。
Numeraire (NMR) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$8.072
|--
|-4.75%
|-20.20%
|-19.11%
Numeraire 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Numeraire 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
賣出
賣出 16
中立 3
買入 7
|移動平均線:
|賣出
|賣出 10
|中立 0
|買入 4
|技術指標:
|賣出
|賣出 6
|中立 3
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
8.0503
8.0496
R2
8.0496
8.0492
R1
8.0493
8.049
PP
8.0486
8.0486
S1
8.0483
8.0482
S2
8.0476
8.048
S3
8.0473
8.0476
Numeraire 市場信號
目前淨掛單量
-1.48M
$7.33 M
$8.81 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.00M
3 日主動買入
$0.05 M
3 日主動賣出
$0.05 M
7 日主動買賣差額
0.00M
7 日主動買入
$0.09 M
7 日主動賣出
$0.09 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Numeraire資金流向
淨流入NMRUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|-$0.01 M
|8.11
|2026-08-14
|-$0.01 M
|8.08
|2026-08-13
|$0.00 M
|8.31
|2026-08-12
|$0.00 M
|8.41
|2026-08-11
|-$0.02 M
|8.35
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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