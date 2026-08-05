Numeraire (NMR) 今日技術分析 Numeraire 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 NMR 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Numeraire 分析的信息。 註 冊

Numeraire (NMR) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $8.072 -- -4.75% -20.20% -19.11%

Numeraire 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Numeraire 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 16 中立 3 買入 7 移動平均線 : 賣出 賣出 10 中立 0 買入 4 技術指標 : 賣出 賣出 6 中立 3 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 8.0503 8.0496 R2 8.0496 8.0492 R1 8.0493 8.049 PP 8.0486 8.0486 S1 8.0483 8.0482 S2 8.0476 8.048 S3 8.0473 8.0476

Numeraire 市場信號 目前淨掛單量 -1.48M $7.33 M $8.81 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.05 M 3 日主動賣出 $0.05 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $0.09 M 7 日主動賣出 $0.09 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Numeraire資金流向 淨流入 NMRUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.01 M 8.11 2026-08-14 -$0.01 M 8.08 2026-08-13 $0.00 M 8.31 2026-08-12 $0.00 M 8.41 2026-08-11 -$0.02 M 8.35 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。